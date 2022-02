Hardcore 09.02.2022



Doggy-Handjob von hinten

Die Melkstellung ist eine ganz besondere Position für einen Handjob. Der Mann ist gleichzeitig ausgeliefert aber auch besonders gut zu verwöhnen.





Die Vorgabe für die Sex-Position ist einfach, der Mann geht auf die Knie und beugt sich nach vorne - so wie eine Frau, die sich doggy nehmen lassen will. Die Knie bleiben auseinander, damit der Penis gut erreichbar ist.







Und nun kommt die Frau von hinten und verwöhnt ihn mit einem Handjob oder auch mehr. Schließlich ist der Mann vollständig vor ihr, sein Anus und Arsch sind genauso gut zu greifen wie der Hoden und natürlich der Penis. Sein Kopf ist abgewandt, er kann also nicht sehen, was mit ihm geschieht.







Die Frau kann sich nun den Schwanz von hinten schnappen und den Penis nach Wunsch nach hinten weg ziehen. Beim Handjob wird er eregieren und durch die ungewöhnliche Position besonderen Druck verspüren - so als ob er im Stehen trotz Erektion nach unten gedrückt wird.



Massieren kann die Frau so nicht nur den Schwanz. Sie kann auch leicht den Steg dahinter oder den Anus angreifen, fingern oder gar fisten. Zumindest aber ein paar Zentimeter tiefer die Prostata anstoßen. Und wenn es lieber von Außen sein soll, dann kann der Hoden angegriffen, die Eier massiert oder nach Belieben auch gequetscht oder geschlagen werden, wenn es brutaler sein soll.











Soll der Mann fixiert werden, so kann er gut auch an den Eiern gehalten werden, so kommt er keinesfalls los und die Frau kann den Schwanz auch gegen seinen Willen benutzen. Ihn abzumelken oder bis zum Abspritzen und Pissen im Orgasmus und danach zu masturbieren kann auch richtig erniedrigend für den Mann werden, der wehrlos vor ihr kniet. Und sie kann per Post Orgasm Torture auch für Schmerzen sorgen, nachdem der Schwanz einmal fertig ist. Auch das ist in der Position, wo der Schwanz nach hinten überdehnt und der Hoden fest umgriffen wird, doppelt heftig.







Ob dann noch Rimming oder die Penetration mit einem Strapon folgt, nachdem das Vorspiel fertig ist, obliegt dann dem Paar. Der Mann wird jedenfalls willig sein, wenn er so gut verwöhnt wurde!

