Fetisch 29.06.2022

Sperma in die Ohren

Ob zum Lustgewinn oder zur Demütigung und Unterwerfung: Wenn der Mann an besondere Stellen ejakuliert, dann bezweckt es auch Besonderes damit. So wie beim Abspritzen in die Ohren.

Spermaspiele sind intime Dinge, das Ejakulat das wertvollste, das der Mann schenken kann. Oder auch das, was die Frau am besten nicht überall dort hat, wo sie es nicht haben will. Und so kann es Lust, Hochachtung oder auch Erniedrigung sein, wenn der Saft an Stellen kommt, die man nicht sofort dabei im Sinn hat, wenn die Besamung ansteht.











Auch die Augen und die Nase bietet sich dafür an, mit Sperma aufgefüllt zu werden. Und Spermaspiele, die noch weiter gehen, sind möglich.









