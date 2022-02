Sex & Online 09.02.2022



Die Humiliation: Erniedrigung, Demütigung und Entwürdigung als Fetisch

Im BDSM gibt es die Herabwürdigung des Sub nicht nur durch Gewalt und Fesseln, sondern auch durch 'psychologische Kriegsführung' und Maßnahmen gegenüber anderen.

Das eigene Selbstbild, der Selbstwert, die eigene Würde - diese zu nehmen kann stärker wirken als Schläge und Schmerzen am Körper. Eine Art des Massochismus ist es, auf solche 'Humiliation' zu stehen und diese als lustvoll und erstrebenswert zu entdecken, das eigene Wohl damit in eine fremde Hand zu geben, ausgeliefert und kontrollbefreit zu sein.



Wie das passiert ist dann wieder individuell und höchst unterschiedlich. Immer wieder haben wir hier die Erniedrigung im Sport, wenn nach dem Kampf der unterlegene Sportler durch Handlungen gedehmütigt wird. Oder die Herabwürdigung in der Öffentlichkeit für devote Subs, indem sie zu Nacktheit oder Handlungen gezwungen werden. Es kann aber auch die Würde genommen werden, indem in der eigenen Partnerschaft durch Cuckolding jeglicher Respekt abgenommen wird. Einige Links zu diesen dominanten Spielarten finden sich unterhalb.











Einige Beispiele? Hier kann man klarerweise nur auf Varianten, die nicht untypisch sind, verweisen. Etwa das Spiel zwischen Sklave und Domina, wobei der Sub mit abgebundenen Augen zu etwas gebracht wird, was dieser weder will, noch als Wunsch empfindet und idealerweise gegenüber anderen noch extrem entwürdigend wahrnimmt. Der gestandene Hetero-Mann, der den Schwanz mit Handjob zur Erregung gebracht wird und von einer Transe zum Lecken des Penis gezwungen wird, etwa - und die anderen sehen seine Erregung in einer 'schwulen' Szene, die ihn brandmarkt. Oder der gefesselte Mann, der zusehen muss, wie seine Frau von Einbrechern gefickt wird und er ihr nicht helfen kann. Als sie das zu genießen beginnt und er seine sexuellen Fähigkeiten zu hinterfragen beginnt, weil die Frau sich von den Fremden penetrieren und besamen läßt, ist sein Selbstwert sicher ganz weg.











Die Unterwerfung im Sexkampf und das öffentliche Zurschaustellen der Unterlegenheit durch Handlungen im Tabubereich gehören auch zu den Varianten der Humiliation. Dabei ist es erzwungene Gewalt im Sport einerseits, andererseits der Blick der anderen während der Ohnmacht zur Gegenwehr, die zusammen eine Machtdistanz aufbauen, die extremer nicht sein könnte.



Insbesondere die Öffentlichkeit dieser Erniedrigung ist es, die besonders stark wirkt. Die Sicht der anderen auf die Person, deren Würde genommen wird, und damit die lange nachwirkende Angst vor Würdelosigkeit in der Gruppe, macht die Sache stark und treffend. Ob die entwertete Person männlich oder weiblich ist, spielt keine Rolle und die Vorlieben gibt es auf beiden Seiten. Auch die Machtperson kann Dom und Domina sein. Die SM-Beziehung wünschen sich übrigens gar nicht so wenig Menschen, wie man vielleicht annimmt. Und es sind noch dazu oft die besonders starken Persönlichkeiten, die sich nach Unterwerfung und Erniedrigung sehnen, um keine Kontrolle ausüben zu müssen, weil sie keine mehr haben können.

