15.06.2022



Reverse Blowjob

Mit 'Reverse' ist hier nicht die Umkehrung der Geschlechter gemeint, sondern die des Geschlechtsteils. Der Schwanz wird von hinten geblasen, nicht von vorne, wo er eigentlich hin gehört.

Dazu nimmt die Frau den Penis zwischen den Beinen nachhinten, je nachdem wie das anatomisch funktioniert in der Melkstellung (auf den Knien oder nach vorne gebeugt) oder einfach so im Stehen. Diese etwas 'unübliche' Haltung des Schwanzes alleine übt ordentlich Druck und Reize aus, insbesondere wenn er erst in dieser Position zu eregieren beginnt.















Nicht jeder Mann ist in der Lage dazu und viele ertragen das nicht ohne Schmerzen, spätestens beim Abspritzen und abdrücken des Weges dazu wird es spannend. Auch das macht die Spannung des Reverse Blowjobs aus.













