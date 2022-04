Tipp 21.04.2022

Spiel mit Angst und Furcht: Fearplay

im BDSM geht es um Stärke versus Unterwerfung, um Ausgeliefertsein und Macht. Das Fearplay ist oft Teil der psychischen Dominanz, indem der Sub Angst verspüren soll.

Angst machende praktiken lassen Kontrolle abgeben und Dominanz ausüben, genau das ist im BDSM mitunter durchaus erwünscht. Lust druch Adrenalin und Endorphine gleichzeitig, die dann auch Schmerz in Lust wandeln, die Wahrnehmung verstärken und intensivieren helfen.



Der Dom übt die Macht aus, die Angst authentisch vermittelt und der Sub empfindet Verwundbarkeit, ist ausgeliefert und kann Kontrolle abgeben bei gleichzeitig scharfen Sinnen der Reaktion auf Urängste. Echtes Fearplay zwischen Top und Bottom ist dabei natürlich seltener als klassische Fesselspiele, die auch ohne echte Furcht 'funktionieren'.



Klar gelten auch im Fearplay die Spielregeln fairer Dominanz, die auf Vertrauen, Erfahrung und Regeln fußt. Untern sind Links zu diesen Themen, die so wichtig im BDSM-Spiel sind, um eine sichere und einvernehmliche Ausübung harter Sexualpraktiken zu garantieren. Was aber dazu kommt, sind extreme Empfindungen und psychische Reaktionen durch den Mindfuck der Angst auslösenden Elemente. Die können vielschichtig sein, auch höchst unterschiedliche Reaktionen auslösen. Traumata der Kindheit, die nicht aufgearbeitet wurden, sind hier schnell an der Oberfläche und können schädigen - also Vorsicht! Und natürlich auch Nachsicht, die Betreuung nach der Aktion im Aftercare spielt auch eine wichtige Rolle im Gesamtkonzept.



Ängste sind höchst unterschiedlich und individuell und müssen genau so auch behandelt (bzw. hervorgerufen) werden. Nicht jeder Mensch ist gleich, die meisten Bottoms wissen aber um ihre empfindlichen Stellen, die ihnen Angst und Lust machen können. Das sind etwa:



Tunnelspiele mit erwartbaren und unabdingbaren Schmerzen

Rollenspiele mit besonderen Rollenverteilungen und Charaktären - Clowns, Babies, Polizisten, Militär, ...

Folgenreiche Handlungen wie ungeschützter Sex (was Krankheit bis Schwangerschaft bringen kann)

Folgen in der öffentlichen Wahrnehmung (Sex in der Öffentlichkeit, Erniedrigung in einer Gruppe, ...)

Nutzen bekannter 'Problemstellen' des Sub: Wer Angst vor engen Räumen hat, wird eingesperrt, wer vor Schmerzen Angst hat ausgepeitscht, Cuckold-Szenen gehören auch dazu, ...



Angst kann ein Lustbringer sein, braucht aber Kommunikation, Absicherung und natürlich extremes Vertrauen auf beiden Seiten. Mehr dazu gibt es auch bei den Links unterhalb!

