POT: Malesquirt erzwingen

Auch Männer können Squirten bzw. zum Squirt gezwungen werden. Und sie können sich dagegen nicht wehren, wenn die Frau den Moment nach dem Orgasmus nutzt.

Erniedrigen, Orgasmus-Schmerzen erzeugen oder die Erfüllung? Den Mann in der Extase noch weiter zu führen und bis hin zum Male-Squirt nach dem Abspritzen zu bringen, kann all das sein.











Auf jeden Fall funktioniert das per Post Orgasm Torture (POT), also dem weiteren Bearbeiten des Schwanzes nach der Ejakulation und dem Orgasmus. Dann ist dieser höchst empfindlich und reizbar, jede Berührung kann schmerzen oder unendliche Lust bereiten. Wehrlos ist der Mann da der Frau ausgeliefert und macht diese etwa mit einem schnellen Handjob weiter nach dem Orgasmus, dann kann sich ein Mann garantiert nicht mehr halten.











Multiple Orgasmen oder bei ausreichend Reizung das Abspritzen nach dem Abspritzen, das erzwungene Pissen nach der Ejakulation, sind dann die Folge - der sogenannte Male-Squirt.









