Fetisch 07.07.2022



Hart durchgefickt werden?

Der Wunsch kommt nicht unbedingt aus dem Porno. So manche Frau wünscht sich, wild und brutal durchgefickt zu werden. Mehrere Männer die sie ohne Hemmungen und Grenzen nehmen und benutzen, sind da die Fantasie.





Im Sexfilm kennen wir den Wunsch aus den Gangbang-Pornos. Wie auch immer das Setting ist, die Frau ist im Mittelpunkt oft mehrerer Männer, die sie nach deren Wünschen einfach nehmen können. Nicht selten sind es eine Gruppe Schwarzer mit riesigen Schwänzen, die die Frau in alle Löcher ficken und dabei wie ein Spielzeug so nehmen, wie es ihnen gerade gefällt. Die Frau ist Lustobjekt ohne eigene Bedürfnisse, muss sich der Übermacht hingeben und kann nur ertragen, was mit ihr gemacht wird - und genau da liegt dann der Reiz für sie - sie wird übermannt, genommen, benutzt und dabei in jeglicher Hinsicht auch bedient und befriedigt.







Das ist Hardcore ohne Ende, stärker und intensiver, als er sonst sein könnte. Animalischer und brutaler Sex mit einer Frau, die als willenlose Hure oder gar Sexpuppe missbrauchbar ist.







Klar geht da noch mehr für all jene, denen eine größere Menge Schwänze und volle Hingabe noch nicht ausreicht. Sobald auch Fesselungen ins Spiel kommen, wird die Lage nämlich noch eindeutiger, denn die Schlampe in der Mitte mutiert dann zum Sklaven ohne Gegenwehr und Möglichkeiten, sich die Lage zu richten. Es bleibt dann nur noch die Möglichkeit, den Fick ohne Tabu hinzunehmen und die Schwänze in sich zu spüren.







Nicht nur im Porno kann eine solche männliche Übermacht im Sex mit Penissen wohin man schaut und überall, wo Schwänze rein gesteckt werden können, gleichzeitig, sehen. Auch real kann das ausgelebt werden. Etwa bei Parties, wo auch Frauen in passendem Umfeld Gangbangs ausleben können oder bei Treffen für Männer über entsprechende Communities. Der rohe und brutale Sex für Frauen, die auf mehr als nur einen Schwanz gleichzeitig stehen, ist nicht nur im Film möglich, das ist sicher.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Gangbang #Bondage #BDSM #ficken







Auch interessant!

Gezwungen hart gefickt

Wenn das Paar mit dem Sex beginnt, dann ist es noch ganz normaler Hardcore-Sex. Doch wenn er richtig los ...



Boxer geschlagen und seine Frau durchgefickt

Der vorlaute Boxer geht in den Ring und wird von seinem schwarzen Trainer-Bullen in kurzer Zeit auf die M...



Hotwife - was ist das?

Der Begriff der Hotwife wird oft im Zusammenhang mit Wifesharing bzw. Cuckolding genannt. Was ist die Hot...



Die Schlampen der Monster

Manche Frauen stehen auf Bad Guys, böse Buben. Manche wollen mehr und holen sich die Monster ins Bett....



Ryan Madison

Der Mann von Porno-Queen Kelly Madison fickt auch abseits von der Sexgöttin extrem. Und auch mit ihr....



Sportlehrer greift hart durch

Fitness und Training gehört für Sweety einfach dazu. Zwei mal die Woche geht sie daher ins Fitnessstudio ...



Fremd gegangen und durchgefickt

Sie ist eine schöne Frau und alle Männer drehen sich nach ihr um. Doch sie ist in einer festen Beziehung....



Sex mit Fesseln aus Stahl

Bondage-Spiele mit Seilen kennen Sie sicher schon. Dabei werden die Partner gefesselt und dann auf allerl...