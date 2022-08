Fetisch 11.08.2022



Sperma in ihr Höschen ejakulieren

Bei diesem Fetisch haben beide etwas davon: Sperma in ihrem Höschen macht an und ist geil anzusehen!

Fetische rund um Sperma gibt es einige und Spermaspiele sind nicht nur etwas für den Mann. Bei diesem Spiel ist sogar die Frau im Mittelpunkt, besser gesagt: ihr Höschen.







Es geht darum, dass während dem Vorspiel der Mann zur Ejakulation gebracht wird. Meist gescheht dies durch einen Handjob, Pussyjob oder Legjob. Bevor er jedoch abspritzt, zieht sie ihr Höschen etwas nach vorne und er lädt das Sperma in das Höschen ab. Sie zieht den Slip dann wieder an, samt Saft darin.







Auf diese Art kommt er im Vorspiel und sie behält das warme Sperma bei sich. Nun geht es weiter und so lange bleibt das Höschen an. Manche Frauen werden bei diesem Spiel so geil, dass das Sperma in ihrer Hose sie richtig heiß bei dem Sex danach macht. Manche beenden den Sex hier aber auch und sie nimmt das Sperma mit - etwa zum Einkaufen danach. Auch das soll es geben.







Das nennt sich dann Cumwalk, was sich nicht nur auf das Sperma im Höschen bezieht, aber eben genau auch auf das. Die Frau trägt das Sperma mit sich herum und spürt es die ganze Zeit. Und ausnahmsweise sorgt er ohne ihr Zutun dafür, dass sie ein feuchtes Höschen hat ;-)







Auf jeden Fall ist das Spiel mit Sperma in ihrem Höschen nicht nur eine reine Männerfantasie, es gibt auch viele Frauen die genau auf dieses Geschenk stehen. Ihn im Vorspiel kommen zu lassen garantiert im Hauptakt danach auch mehr Stehkraft, heißt es - und sie ist schnell feucht auch. Auf jeden Fall erscheint der Wunsch nach Sperma im Höschen vielleicht extrem und selten, er ist es aber nicht. Man braucht nur nach entsprechenden Pornos suchen und findet eine ganze Menge Anbieter und Abrufe in der Kategorie, die Beispiele oberhalb sind nur ein kleiner Ausschnitt.

#Sperma #Spermaspiele #Höschen #Fetisch #Vorspiel







