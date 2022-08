17.08.2022



Throatfuck: Hart in den Hals ficken

Blowjobs waren gestern und selbst Deepthroats sind harmlos. Manche wollen den richtigen Kick beim Sex mit einem harten Fick in den Hals.

Für die Frau herausfordernd und für den Mann ein Genuss, insbesondere dann, wenn sie zu würgen beginnt und sich die Muskeln beim Ficken zusammenziehen: Die Penetration in den Hals und Rachen tief in den Hals hinein auch mit hoher Geschwindigkeit läßt ihr kaum Luft zu Atmen und reizt auch sie extrem, ihn aber noch mehr. Er fickt sie ins Maul, als ob er dabei die Vulva oder den anus penetrieren würde - ungehemmt und gerne auch brutal.















Das Facefucking oder Throatfucking kann kniend passieren, wo er ihren Kopf nehmen kann und den Penis in ihren Mund ficken kann. Oder aber sie liegt auf ihm mit dem Kopf über den Schwanz. Am Besten dürfte aber die Position funktionieren, wo sie unter seinem Becken zu liegen kommt und er in 69-Position in ihren Hals fickt, als ob er in Missionarsstellung in ihrer Vagina wäre. Sie hat dabei kaum Chancen auf Bewegung, er hingegen ist flexibel und kann seine starken Muskeln für den harten Fick nutzen.



















Am schönsten ist es natürlich, wenn er durch die starke Reizung in ihrem Mund durch ihre Zunge oder die Halsmuskeln in ihr kommt. Dabei kann er vor lauter Extase schon mal noch tiefer in ihr bleiben und dabei abspritzen, sie sollte dafür ausreichend Luft vorab haben um das auszuhalten! Insbesondere, wenn er mitsamt dem Sperma im Hals gleich weiter fickt.

















