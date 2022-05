Sex & Online 28.05.2022



Cumblocking - Ejakulationskontrolle beim Orgasmus

Eine böse Spielart für Femdoms: Neben der Orgasmuskontrolle gibt es auch die Kontrolle über die Ejakulation. Am Höhepunkt wird dem Mann das Abspritzen verhindert.

Das Cum Blocking bedeutet, dass ein sadistischer Orgasmus bereitet wird. Der Mann darf anders als beim Edging zwar zum Höhepunkt kommen, aber das Ejakulieren wird ihm verwehrt. So stark sein Höhepunkt auch ist, sie drückt ihm den Kanal am Penis ab oder hält die Eichel bedeckt, damit ihm das Abspritzen verhindert wird. Der Orgasmus wird nicht vollendet und zur Qual statt zur Lust.











Zusammen mit einer nachfolgenden Post Orgasm Tortur ('POT'), also dem weiterhin Reizen im überreizten Zustand nach dem Orgasmus, ist das Cumblocking ein BDSM-Spiel der bösen Art.











Spermasperren und das Zuhalten des Schwanzloches sind also richtig gemeine Spiele genau zu der Zeit, wo der Mann eigentlich den größten Lustgewinn beim Abspritzen haben sollte.











Spermasperren mit Werkzeugen zum Abbinden oder Dilatoren in der Harnröhre machen die Möglichkeiten noch umfangreicher.









#Sex #Begriffe #Penis #Handjob #BDSM #Ejakulation







