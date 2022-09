Schmerz & Lust 22.09.2022



Schmerzhafte Orgasmen beim brutalen Handjob

Der Mann freut sich schon auf den Orgasmus, doch was dann kommt übertrifft die schlimmsten Albträume: Sie sorgt für Schmerzen ohne Ende.





Post Orgasm Torture, das weitere Reizen eines ohnehin überreizten Schwanzes, macht den Penis zur Qual für den Mann. Und sie hat Spaß daran, den unkontrollierbaren Mann so sadistisch zu foltern!











Sein Sperma fängt an zu schäumen und er muss abspritzen und pissen, ohne etwa dagegen tun zu können. Und was hat sie dazu zu sagen? Sie krallt sich seinen Hodensack und quetscht ihn zum Überdruss auch noch fest aus.





#POT #Schmerzen #Orgasmus #Penis







