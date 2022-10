Fetisch 13.10.2022



Krieg, Leid und Sex

Unaussprechbare Dinge sind Tabus - und genau diese müssen verarbeitet werden. Die Fantasie nutzt sie, um sie abhandeln zu können.

So entstehen dann Geschichten rund um Tabus wie Krieg, Tod und Sex. So wie bei 'Kriegsrecht', einer Sado-Maso-Geschichte rund um den Krieg.







Das, was BDSM ausmacht, ist in der Unterlegenheit, Ausgeliefertheit und dem Schmerz des Krieges natürlich enthalten und wird damit zur Spielwiese für Fantasien.







Mehr dazu gibt es nicht nur bei den Links unterhalb sondern vor Allem auf dieser Website:



Mood

Schmerzen im Krieg





Viel Spaß, wenn die Lust am Schmerz hier erfüllt wird.





