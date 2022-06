Sex & Online 19.06.2022



Partnertausch oder Vierer?

Zwei Männer, zwei Frauen, Sex: Das ist MFMF, ein Foursome oder Partnertausch. Was steckt dahinter und was bezeichnen die Begriffe genau? Wir klären Bedeutung und Unterschiede auf!

Frauentausch (Wife Swapping) ist die Variante beim Swingen, wo zwei offene Paare einen Partnertausch beim Sex vollziehen, also die andere Kombination zusammentrifft. Die Paare haben Sex in der anderen Konstellation, ansonsten wenig Interaktion. Das beinhaltet dann wenig Bi-Sex oder Dreier-Spiele.



Der Vierer (Foursome) ist hingegen typischerweise einer mit voller Mischung, auch wechselnde Kombinationen gleichzeitig. Nicht zwei Paare haben in fremder Besetzung Sex sondern alle vier Personen gleichzeitig. Die typischere Variante hier ist die Bi-Frau, die beide Männer und die andere Frau nutzt als der Bi-Mann, der auch beim männlichen Geschlecht zugreift. Egal wie, alle sind gleichzeitig in einem Gruppensex involviert.



Einfacher ist der Vierer noch vom Partnertausch zu unterscheiden, wenn es um MMMF oder FFFM geht - dann ist klar, dass es nicht nur um das einfache Wechseln gehen dürfte.



Richtig kompliziert kann es aber beim Ausmachen eines Vierers werden, wenn unterschiedliche Vorstellungen am Start sind. So gibt es gänzlich andere Ideen vom Vierer:



'same room sex', wo zwei Paare mit eigenem Partner aber im gleichen Raum Sex haben.

'soft swap', zwei Paare agieren mit eigenem Partner mit kleinem Übergang, etwa zusätzlich etwas Spiel der beiden Frauen untereinander.

'Soft swapping' mit tatsächlichem Wechsel aber keiner Penetration durch 'fremde' Spieler.

'Full Swap' nennt man dann einen Partnertausch, der auch die Penetration außerhalb der eigenen Partnerschaft beinhaltet.

'Full swapping' mit Bisex kann dann nicht nur den Partnertausch, sondern eben auch schwule oder lesbische Spiele und Sex beinhalten.



Selbst in dieser detaillierten Aufstellung gibt es noch viele Themen abzusprechen, wenn ein Vierer erfolgreich sein soll. Und die Erfahrung von erprobten Partnertauschern sagt, dass der Start zumeist oben in der Liste beginnt und je nach Vertrauen und Erfahrung mit dem Thema weitergearbeitet wird. Manche Paare gehen weiter als andere und auch die Harmonie der Paare untereinander stellen vielleicht Grenzen auf. Zu bedenken gibt es immerhin auch die Verhütung vor Schwangerschaft und übertragbarer Krankheiten.







Und viele Paare einigen sich auch auf Spielregeln und Limits - und viele einigen sich auch auf einen Full-Swap, der dann aber nicht oder nicht immer ausgeführt werden soll - man darf, was Spaß macht. Wenn sich Paare das Vertrauen schenken, dann schenken sie sich auch den perfekten Sex.



Und natürlich muss es nicht nur um Sex gehen, es kann auch um psychische Spiele und Reize gehen - oder um Rollenspiele, die anturnen. Etwa Dominanzspiele rund um das Cuckolding oder Szenarien für Voyeure oder Exhibitionisten. Die denkbaren Grenzen sind weit...

