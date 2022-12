Tipps 21.12.2022



Was ist DP und DAP?

Heute gehen wir wieder einmal einer Bedeutung einer Abkürzung nach, speziell dem DAP.

DP dürfte bereits halbwegs bekannt sein, wird es doch häufiger eingesetzt. Es geht dabei um Doppelpenetration, typischerweise ist die Frau hier im Sandwich von vorne vaginal und von hinten anal von zwei Schwänzen bearbeitet. In dieser klassischen DP Konstellation müssen sich 'die Schwerter nicht kreuzen', die beiden Männer müssen also keine BI-Ambitionen haben und ihren Penis an einem anderen reiben.



Im schwulen Sex oder unter Transsexuellen fehlt mitunter die vaginale Möglichkeit, aber auch Frauen brauchen manchmal mehr Füllung in einem Loch. Wenn es um den Arsch geht, dann kommt die Double Anal Penetration oder DAP ins Spiel. Zwei Schwänze in einem Anus füllen diesen damit nicht nur doppelt aus, sondern reiben auch aneinander. Vorausgesetzt, die Männer haben Spaß daran, ist das eine ultimative Reizung für alle drei Spielpartner.











Doublepenetration braucht also zumindest einen flotten Dreier im Bett, DAP dazu noch Angstfreiheit der beiden involvierten Schwänze untereinander.







Nicht zu verwechseln ist allerdings die Doppelanalpenetration mit der doppelten Analpenetration, die drei Sexpartner in einer Reihe haben. Der oder die erste wird von hinten anal gefickt, dahinter ist ein weiterer Mann der den zweiten anal fickt. Eine solche Kette oder Turm an Analpenetrierten hat also jeweils nur einen Schwanz im Arsch gleichzeitig, aber der mittlere fickt und wird gefickt gleichzeitig.



Unter Transen gibt es hier auch die Spezialform der Trans-Train, also dem Zug. Ein Anführer am Start hat dann 'Waggons' anhängen, die Kupplung macht der Schwanz im Arsch. Wie lange der Zug ist, hängt nur von der Anzahl der Teilnehmer ab. Jede Bewegung innerhalb der Eisenbahn ist dabei für alle eine tolle Reizung...











Wer bei einem solchen Analsandwich in der Mitte ist, der tut sich sicher schwer damit, nicht zu kommen. Hier rinnt das Sperma nur so, wenn der Zug sich in Bewegung setzt.











Nachdem es mit DAP eine Double Anal Penetration gibt, ist die DVP als Double Vaginal Penetration der logische nächste Schritt.











Und jede Kombination davon ist natürlich denkbar. Die Triplepenetration als Mischform mit üblicherweise zwei Schwänzen im Anus und einem in der Vagina wäre soetwas. Dann ist man aber mit den Möglichkeiten bereits am Ende, denn nicht nur die Schwänze brauchen Platz, sondern auch die Männer, die dran hängen. TP also die letzte Abkürzung heute, deren Bedeutung wir erfahren.





#Begriffe #Sex #Dreier #Penetration







