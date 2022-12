Besserer Sex 07.12.2022

Sich selbst anal ficken!

Mit langem Penis und viel Beweglichkeit können manche Männer sich selbst einen Blowjob geben. Noch besser ist aber diese Technik!

Nicht ganz eregierte Schwänze können nämlich noch gebogen werden und dann kann mit etwas Dehnung und Training auch das nach hinten Biegen bis hinein in den Arsch ermöglicht werden.











Insbesondere schwule Männer, die oft Analsex haben, sind hier im Vorteil, weil erfahren und dehnbar. Auch Transsexuelle fallen in diesen Wissensvorsprung. Ansonsten kann auch die Zuhilfenahme anderer beim Ficken des eigenen Anus angenehm und hilfreich sein.











Sogar der Cumshot, also das Abspritzen in den eigenen Arsch, funktioniert mit der Methode. Das Sperma in den Anus zu ejakulieren ist also ebenfalls machbar. Ein Sextoy als Vibrator zusätzlich zum Schwanz im Arsch ist dazu natürlich dienlich.









