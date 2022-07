Sex & Toys 21.07.2022



Was ist ein Glory Hole, was eine tschechische Wand?

Sexmöbel gibt es viele und eine der ältesten Einrichtungen für anonymen Sex ist das Glory Hole. Doch was bedeutet die 'Tschechische Wand'?

In Wien ist der Kabinensex schon fast eine Institution, wo eine Kabine mit zwei Löchern (oben, um Pornos zu sehen, unten, um den Penis durchzustecken) geboten wird und im Nachbarraum eine Prostituierte wartet. Hier ist die Bedeutung des unteren Loches in der Wand also etwas anders als im Rest der Welt.



Dort nämlich ist das Glory Hole zum Durchstecken eines Schwanzes eher in öffentlichen Toiletten (und Swingerclubs) anzutreffen. Eine Wand trennt die Personen, ein Loch von ca. 10 cm Durchmesser, oft rundum abgeklebt gegen Verletzungen, dient dem Durchstecken des Penis. Und wer weiss, wenn auf der anderen Seite jemand Lust auf den Schwanz hat, dann bekommt dieser anonym die Behandlung der Wahl. Das gibt es seit 1700 in London und neuerdings auch gerne im Porno und den Fantasien der Männerwelt. Der Ursprung geht auf homosexuelle Begegnungen in der Tabuzone zurück, auch Voyeure nutzen Glory Holes.















Das Machtgefälle ist hier meist in der Richtung, dass derjenige, der den Penis durchsteckt, ausgeliefert ist. Es gibt aber auch Szenarien, wo zB. eine Sub-Frau dazu gezwungen wird, einen fremden Penis an der Wand zu befriedigen, dann ist das SM-Spiel natürlich umgekehrt. Professionelle Wände mit Glory Hole nennt man auch französische Wand, oft sind hier dann gleich mehrere Löcher in unterschiedlichen Höhen vorgesehen.



Und was ist eine tschechische Wand?



Neuerdings ist ein Glory Hole nicht genug und Frauen sollen auch entsprechende Einrichtungen bekommen. Das geschieht mit größeren Löchern in der Wand, durch die die Frau ihren Oberkörper bis zur Hüfte steckt, also nur noch von Hintern abwärts sichtbar bleibt. Oft wird sie dann auch in dieser Position fixiert, damit sie in der Wand stecken bleiben muss. Der nackte Arsch, die Beine, vor Allem aber Anus und Vagina sind so dem ausgeliefert, was hinter der Frau im anderen Zimmer mit ihr gemacht wird. Sie hat keine Kontrolle über das, was die Wand von ihr trennt.















Oft ist hinter der tschechischen Wand eine Liegefläche, um den Oberkörper der Frau aufliegen zu lassen. Sie kann darauf auf dem Bauch liegen (also hinter der Wand die Beine nach unten liegen haben) oder am Rücken (dann sind die Beine meist nach oben geschnallt). Es gibt einzelne Montagen, wo auch die Beine innerhalb des 'Nachbarzimmers' hinter der Wand bleiben und wirklich nur Hintern und Genitalbereich durch die Wand ragen. Die Person liegt dann am Rücken, hat die Beine zurück zum Oberkörper gezogen und den Hintern durch die Wand geschoben. Natürlich können so auch Männer fixiert und benutzt werden, aber meist sind hier Sub-Frauen am Präsentierteller.















Die Machtverteilung an der tschechischen Wand ist klar: Die Frau in der Wand ist unterworfen und kann durch die dominierenden Männer wie eine Sexpuppe nach belieben gefickt und benutzt werden. Die Kontrolle liegt nur bei den Männern, die die Frauen nutzen. Die Czech Wall ist demnach auch ein wichtiges Hilfsmittel im BDSM-Porno. Und die Bordelle in Tschechien bieten sie billig an, wo Nymphomanen auf ihre Kosten kommen.



Eine Sonderform des Glory Hole ist ein Melktisch. Der hat auch ein Loch in der Mitte, der Mann, der am Bauch drauf liegt steckt da seinen Penis durch. Unter dem Tisch kann dann das Melken passieren - oder auch die CBT (Cock, Balls, Torture), wenn es um den Schmerz statt um das Sperma geht.











Apropos Schmerz: Auch anonyme Peitschen und Spanking-Sessions sind möglich. Die sind dann besonders hemmungslos, weil die Reaktion nicht so unmittelbar sichtbar ist. Ohne Korrektiv schlägt es sich einfacher und der Massochist kann sicher sein, dass der Sadist sich mit dem Quälen nicht zurückhält.



Und vom Begriff her sollte man auch die Bedeutung kennen, die gar nichts mit Möbel zu tun hat. Als Glory Hole kann man im englischen Bereich auch die Löcher nennen, die sich zur Aufnahme von Sperma und Schwänzen am Körper der Person selbst befinden. Hier ist die Bedeutung frei, ob anal, vaginal oder oral, Glory Holes kann man da vom Namen her überall wiederfinden.











In der Praxis wichtig ist neben der Anonymität natürlich auch die Ausgeliefertheit jeglicher Art. Ob Verhütung oder der Schutz vor Übertragung von Krankheiten: Wirkliche Kontrolle gibt es hier nicht und da jegliche Verantwortung hinter der Wand verborgen ist, gibt es auch kaum Hemmungen. Wenn die Person auf der anderen Seite Luft auf Fisting hat, dann gibt es wenig dagegen auszumachen. Und wenn die Frau nicht verhütet, weil sie geschwängert werden will, dann ist die Chance auf Befruchtung groß. Das geht bis hin zu illegalem Sex, denn Alterskontrolle und Familienbande sind bei dem geringen Einblick kaum ermittelbar. Das macht die Wand auch zum Risiko, was auch ein Teil des Reizes dieser Art des Geschlechtsverkehrs ausmacht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sexmöbel #Glory Hole #Wand #BDSM #Macht #Begriffe







Auch interessant!

BGG oder BBG

Das Konzept FFM oder MMF bzw FMM oder gar MFMF/FMFM ist bekannt? Dann ist auch BGG nicht mehr unverständl...



Rape Play und Role Play

Gewaltfantasien beim Sex sind weit verbreitet. BDSM ist die Spielwiese für extreme Fetische, darunter auc...



Ravishment - vergewaltigt werden

Vergewaltigungsphantasien sind weit verbreitet. Zwar ist der Umkehrschluss, dass Frauen vergewaltigt werd...



Sex, Körper und Begriffe

Für die Dinge, die man im Alltag nicht sieht, etablieren sich oft viele Begriffe, Synonyme und Bedeutunge...



Die Wand der Sadisten

Gloryhole war gestern, heute wird die Wand noch anders gebaut. Die hübsche Dunkelhäutige kann ein Lied da...



Absichtlich geschwängert

Fetisch kennt viele Aspekte. Wir haben zuletzt mit der Ohnmacht durch Luftentzug und dem erzwungenen Zuse...



Billig-Bordell: Alles für 8 Euro!

In Tschechien, also unweit der Grenze, gibt es ein Bordell, das Diskont-Sex der Extraklasse bietet. Die G...



Französische Wand

So bezeichnet man eine Wand, die Männer und Frauen voneinander trennt. Das allerdings nicht ganz, denn kl...



Sex-Ratgeber - besserer Sex!

Der Traum jeden Paares ist besserer Sex - denn eines ist klar: So gut der Geschlechtsverkehr ist, nach ob...