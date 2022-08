Fetisch 24.08.2022

An den Eiern halten

Beim Blowjob oder auch bei der Penetation: Normal schnappt sich die Frau dabei gerne den Schaft des Penis, um ihn zu führen. Manche greifen jedoch den Hoden, um den Mann zu positionieren. Und es gibt so manchen Mann, der diese harte Art gerne hat!

Die Bälle sind empfindlich und gerade vor dem Sex prall gefüllt und reizbar. Gerade hier Gewalt anzuwenden ist vermutlich fehl am Platz. Doch im Zuge des Fickens auch mal heftiger zuzugreifen kann auch gefallen. Die empfindlichen Hoden sind da natürlich ganz oben auf der Liste der Angriffsziele.















Und manche Frauen verlängern die Arbeit mit dem Mann beim Sex auch durch gezielte Schmerzreihe am Hoden. Oder sie quetschen die Eier aus, wenn das Sperma bis zum letzten Tropfen auch genutzt werden soll.











Mit der Hand am Hodensack ist die Frau natürlich auch in einer mächtigen Position. Sie kann den Mann etwa dazu zwingen, in ihr abzuspritzen, wenn sie ihn nicht raus läßt.















Insbesondere beim Dreier ist es natürlich möglich, die Eier mehr einzubeziehen. Während die einen ficken, könnte die dritte Person sich an die Bälle machen, diese lecken, führen oder hart bearbeiten um ihn noch heißer und aggressiver ficken zu lassen.















Eine schöne Möglichkeit ist auch der Hatesex, wenn der Mann etwa hart in den Mund zu ficken beginnt und die Frau ihm das heimzahlen will. Der Hoden ist schließlich direkt in Sichtweite und er kann sich nicht wehren.

