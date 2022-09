Sex & Erotik 01.09.2022

Was ist ein Angry Dragon?

Die Bedeutung des Angry Dragon beim Sex ist leicht erklärt, es handelt sich um eine speziellere Form des Oralverkehrs.

Ob Spaß, besondere Unterwerfung oder Unfall: Der Angry Dragon hat seinen Namen vom Drachen, der böse ist. Den kennt man: Blick leicht nach unten, Feuer kommt durch die Nase.



Beim Sex meint man mit dem Angry Dragon das folgende Szenario, das dann ein Bild wie das eines Drachen gibt:



Der Mann steckt kurz vor dem Höhepunkt den Penis in den Mund der Frau

Beim Abspritzen führt er ihn deepthroat, also so tief wie möglich ein und lädt so viel Sperma wie möglich dorthin ab

Etwas weiter ficken, damit die Frau nicht schlucken oder spucken kann

Das Sperma kommt dann durch die Nase aus ihrem Gesicht, so wie das Feuer des Drachen



So wird ein Angry Dragon bezeichnet und die Bedeutung erschließt sich aus dem, was nach der Durchführung sichtbar ist.













