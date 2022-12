Sex & Erotik 28.12.2022

Was bedeutet 'airtight' beim Sex?

Die deutsche Übersetzung von airtight ist schnell erklärt, die Bedeutung im Sex aber nicht unbedingt offensichtlich. Hier ist die Erklärung für den Begriff!

Zunächst die deutsche Übersetzung: Airtight bedeutet im englischen nicht nur das offensichtlichere 'luftdicht', sondern auch 'wasserdicht' - was uns deutschsprachigen Lesern nicht unbedingt logisch erscheint. Die Abdichtung gilt dann aber in beide Richtungen, dicht eben. Manchmal wird es auch als 'hieb- und stichfest' übersetzt, auch als 'sicher'.



Jetzt aber zum Sex, denn da kommt das 'airtight' auch immer wieder vor. Gemeint ist hier aber eine andere Art von Abdichtung. Hier werden bei Frauen alle drei Löcher gestopft, die für die Penetration geeignet sind. Gefüllt mit Penis, Vibrator oder anderen Dingen wir die Frau 'airtight'.







Airtight geht auch als Paar umzusetzen: Mit Plug im Anus, Dildo in Vagina und Schwanz tief im Mund ist die Abdichtung auch gegeben.



Die Frau ist im Airtight-Fick eine Dreilochstute, also in alle Löcher fickbar. Damit wäre auch dieser Begriff aus dem Deutschen geklärt. Und Personen ohne Vagina, die nur zwei Löcher benutzbar haben, sind natürlich 'airtight' bereits bei weniger Füllungen...

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Begriffe #Sex #Dildo #Penetration







Auch interessant!

Monogam, polygam, polyamor, ... - was bedeutet das?

Wir haben es zuletzt schon angesprochen, als es um Pansexualität geht. Es gibt weitere Begriffe, die man ...



Die schönsten deutschen Pornostars 2022

Die besten deutschen Pornostars 2022 beinhalten eine Reihe an Neueinsteigerinnen, die als junge Pornoquee...



Dreilochstuten

Extrem versaut und in alle Löcher fickbar: Diese Frauen wollen die volle Bedienung und bekommen sie auch!...



Der Spießbraten

Ein 'Spit Roast' ist eine Sex-Position für drei Personen, bei der die Frau in der Mitte am Spießbraten is...