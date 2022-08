Sex & Online 15.08.2022

Billiger Sex-Masseur in Tschechien

In unserem Nachbarland gibt es einen Masseur, der als heiß und verrückt bekannt ist. Seine Massagen sind auf Sex ausgelegt und seine Frauen als Kunden werden nach seinen Wünschen durchgenommen.

Der verrückte Masseur stellt immer zuerst die Kamera an, damit man über das Web zusehen kann. Die Frauen, die zu ihm kommen, werden mit ihm in den Raum gesperrt und nackt auf den Massagetisch gelegt.



Tschechischer Mad Masseur



Was dann jedoch passiert, liegt im Ermessen des Sex-Masseurs. Manchmal massiert er die schönen Körper, manchmal fickt er die jungen Kundinnen einfach hemmungslos am Massagetisch. Und wenn ihm danach ist, dann bindet er die Frau auf dem Massagetisch fest, knebelt sie und fistet ihre Vagina bis sie willenlos alle Säfte abspritzen muss.







Es ist also höchst unterschiedlich, wie die Sex-Geschichten des Masseurs ausgehen. Sehenswert sind sie alle.

