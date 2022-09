Sex & Online 15.09.2022



JOI! Was bedeutet das nun wieder?

Nein, es geht nicht um Joy, den Spaß - auch wenn vermutlich viele ihren Spaß daran finden. Die Bedeutung von JOI ist in der Abkürzung zu finden.

JOI steht nämlich für Jerk Off Instructions, Anweisungen und Befehle bis zum Abspritzen, während der Mann masturbiert. Und das ist nicht nur eine beliebte Kategorie im Porno, sondern auch im SM-Spiel gerne gesehen. JOI ist also die Wichsanleitung!











Und welche Klischees man auch damit verbindet, die Dominanz und das Ausgeliefertsein lassen viele Spielarten des JOI zu. Die heiße Lehrerin, die den Traum des Schülers erfüllt, die Domina, die ihren Sklaven lange hin hält und mehr...



Die mündlichen Befehle an den masturbierenden Mann sind dabei zur Orgasmuskontrolle genauso geeignet wie als Vorspiel oder auch im Orgasmusverbot trotz Reiz. Selbst im Cuckold-Spiel kann der Mann Anweisungen erhalten, während der Cuck von der Frau selbst Befriedigung erhält.







Trotzdem geht es um das Kommen, damit der Mann Befriedigung am Höhepunkt erhält. Und das kann auch durch virtuelle Instruktoren passieren - etwa in den diversen Challenges bei Onlinevideos.





