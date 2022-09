Fetisch 22.09.2022



Fetisch: Lift & Carry und Hunter & Prey

Ein Fetisch, der Dominanz durch Frauen ganz besonders deutlich macht, ist 'Lift and Carry' - also das dominante Tragen von schwachen Männern durch starke Frauen.





Frauen in tragender Rolle können dabei einfach ihre Kraft wirken lassen oder auch in der Öffentlichkeit für Demütigung der Männer sorgen. Auf jeden Fall ist der Mann dabei unterlegen.







Lift & Carry kann auch um sexuelle Elemente erweitert werden, der wehrlose Mann ist schließlich ausgeliefert und muss der Frau auf Wunsch auch in dieser Hinsicht nachgeben.







Und auch eine andere Erweiterung des Fetisch ist nicht unüblich: Das Jagen und gejagd werden. Vor dem Aufhaben und Herumtragen ist dann das Verfolgen und Festhalten. Das Spiel nennt sich 'Hunter and Prey', Primal Play oder Prey oder Primal Hunter bzw. Predator and Prey.





