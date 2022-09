Produkte 29.09.2022

Was ist ein Humbler?

Diesmal geht es darum, den Mann zu unterwerfen und das passende Werkzeug ist eines, das ganz besondere Funktion hat. Der Humbler fesselt und mehr.

Der Humbler bzw. Demütiger ist ein Pranger, der allerdings nicht Hals oder Hände fixiert, sondern den Hoden. Und das direkt am bzw. hinter dem eigenen Körper des Mannes. Die Eier werden also an einer Stange von hinten fixiert, während der Mann kniet und nach vorne gebeugt ist. So kann er sich nicht aufsetzen oder aufstehen.







Mit jeder Bewegung des Mannes zerrt der Humbler auch am Hodensack, der Hodenpranger ist zur Züchtigung auch schmerzend zur Fixierung, die er ausübt. Zahlreiche Erweiterungen können das Spiel auch noch ausweiten, etwa durch angebrachte Ringe für das Fesseln der Hände zusätzlich oder durch Nägel, die sich in den Hoden pressen.



Verschiedene Humbler ansehen...



Humbler gibt es auch mit Elektrostimulation oder Quetschfunktion ('Ballcrusher') und ähnlichen Erweiterungen. Dominante Frauen finden im Humbler eine vielfältige Waffe im CBT und zur Erniedrigung des Mannes.









Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hoden #CBT #Fesseln #BDSM #Sextoys







Auch interessant!

CBT - Cock and Balls Torture

Was CBT bedeutet erfährt man schnell über die Abkürzung: Penis und Eier sollen hier in Schmerzen verbring...



Sado-Maso mit der Harnröhre

Die Urethra ist durchaus ein Spielfeld im dominanten Sex, das haben wir schon beleuchtet. Doch wie weit d...



Melktische

Eine perfekte Art, ihn sein ganzes Sperma abzunehmen, ist ein Melktisch. Er liegt dabei am Bauch darauf u...



BDSM - die Sado-Spiele

Die Herren und Dominas haben zu Weihnachten tolle Geschenke erhalten und ihre Folterkammern gleich aufger...



Gefesselt und bearbeitet...

...