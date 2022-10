Sex & Online 04.10.2022

Queening oder Facesitting

Die Frau zur Königin machen - also Queening - ist eine Sexualpraktik aus dem Oralverkehr. Der Cunnilingus wird hier aber in einer besonderen Position gemacht.

Und daher kommt dann auch das 'Facesitting' als heute bei uns üblicherer Begriff des Gesitzssitzens. Er liegt dazu am Boden oder Bett und sie sitzt auf seinem Gesicht bzw. kniet über seinem Gesicht, damit er an die gewünschten Stellen zwischen ihren Beinen gelangen kann. Üblicherweise landet seine Zunge an Vagina oder Anus, bei dominanteren Spielen auch seine Nase so zwischen den Pobacken oder Schamlippen, dass ihm das Atmen verwehrt wird.











Entsprechend vielfältig kann auch die Härte der Aktionen sein - sie kann ihm ihre besten Stücke zum Lecken bereit halten (also auch ohne Gewicht und Kraftausübung) oder sein Gesicht brutal nach ihren Vorlieben reiten. Dabei kann er Spaß haben oder um ein paar Sekunden Atemluft ringen, während er mit ihrem Gewicht und ihren Säften auf seinem Gesicht kämpft. Alles möglich, sogar die angezogene Variante.











Auch ihre Position ist unterschiedlich, ob sie zu seinem Glied hin gedreht sitzt und im (69) auch noch Reize setzt oder andersrum auf seinem Gesicht sitzt und nur selbst bearbeitet wird - beides ist Facesitting oder Queening, das Spaß macht. Viele Frauen kommen auch gut, wenn sie sitzend (und tonangebend oberhalb) geleckt werden. Der Mann hat auch mehr davon, wenn sie dabei ihren Saft der Schwerkraft folgend abgibt oder sogar im Orgasmus abspritzt.



Das Queening ist auch eine gute Variante, wenn die Frau ein Vorspiel zum 69-Sex möchte oder im 69 vor dem Höhepunkt ist und die Extase provozieren will, sich also für eine Zeit mehr nehmen will und Kontrolle ausüben möchte. Sie setzt sich dann einfach weiter auf und läßt sich unten bedienen. Und ja, auch Männer können Facesitting machen, meist wird hier der Hoden geleckt (Teabaging) oder der Anus auf die Zunge gelegt.







Auf jeden Fall haben bei diesem Spiel Frauen, die nicht nur aus Knochen bestehen, Vorteile. Nicht nur, dass Männer den weicheren Sitz lieben, auch das Gefühl von Oberschenkeln und Pobacken mit mehr Muskelfleisch und Volumen gibt deutlich mehr her. Zu sehen gibt es in der Position ohnehin mehr und in bester Präsentation: Entweder ist der Blick auf den Arsch oder auf die Brüste gegeben, die Frau zeigt sich also immer von der besten Seite, während sie ihre wichtigsten Stellen lecken lassen kann.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sex #Position #Stellung #Begriffe #Oral #Cunnilingus #Facesitting







Auch interessant!

Facesitting Orgasmen

Facesitting ist eine Möglichkeit zur Erniedrigung im dominanten Spiel, der Orgasmus auf dem Gesicht der d...



Breeding-Fetisch: Sex mit Angst

Der Kick zum Sex, die erotische Angst, die zum Höhepunkt bringt, ist in vielerlei Art bekannt. Ein besond...



Double Facesitting

Dominant oder höchst erotisch: Wenn die Frau sich auf das Gesicht des Mannes setzt, dann hat er alle Sinn...



69 Wrestling

Kämpfe in 69-Position, also beide Kämpfer mit den Köpfen zwischen den Beinen der Gegner, sind stark und b...



Facesitting bis zur Ohnmacht

Die exotische Schönheit nimmt ihre lesbische Freundin mit dem Kopf zwischen die Beine und Arschbacken. Un...



Facesitting und Handjob-Domination

Den Mann zu dominieren, indem die Frau sich auf sein Gesicht setzt, ist schon brutal. Ihn dabei auch noch...



Facesitting: Unter riesigem schwarzen Arsch

Schwarze Frauen haben manchmal richtig große Hintern. Einen extrem dicken Arsch hat diese Frau und die Mä...