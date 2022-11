Sex & Online 01.11.2022



Was ist eine mutual Masturbation?

Der Begriff kommt aus dem homosexuellen Umfeld, hat sich aber auch im Hetero-Bereich durchgesetzt. Und auch die Spielart des Sex hat sich verbreitet. Aus gutem Grund!

Es macht nämlich Spaß, ohne Druck zu berühren und zu masturbieren. Aber nicht alleine für sich, sondern gemeinsam - in der Beziehung oder in einer Gruppe.



Mutual Masturbation ist dabei beides: Einerseits kann man sich gegenüber sitzend selbst befriedigen und dabei den anderen betrachten, mit ihm sprechen oder ihn sogar anfeuern bzw. anheizen. Andererseits gibt es auch die Spielart der Mutual Masturbation, bei der man sich gegenseitig masturbieren darf, also auch mal an den anderen Körper anfassen darf.











Mutual Masturbation passiert so wie klassisches Masturbieren alleine auch: Mit der Hand oder mit Sexspielzeug. Toys können so an sich oder am Partner genutzt werden.







Manche meinen mit Mutual Masturbation tatsächlich nur Berührung an den eigenen Genitalien, während man den anderen Körper nur an nicht so intimen Stellen berühren darf. Die Definition ist hier nicht exakt, eine Absprache also eventuell sinnvoll, um die Bedeutung richtig festzulegen.

