Sex & Online 17.11.2022



Was bedeutet Pegging?

Wieder so ein Begriff, der Klärung seiner Bedeutung braucht. Dieser Begriff ist übrigens noch jung und stammt aus diesem Jahrtausend.

Trotzdem ist der Begriff Pegging heute oft verwendet. Bei dieser Sexualpraktik ist der Mann passiv und die Frau fickt. Dazu hat sie einen Dildo, oftmals umgeschnallt wie einen Penis und der Mann ist oft doggystyle vor ihr, damit sie ihn von hinten in den Arsch ficken kann. Der Analsex beim Mann im ansonsten Heterosexuellen Umfeld mit einem Dildo ist dann auch 'Pegging'.



Durch den Rollentausch (und den Tausch der Machtsituation) ist das Pegging auch in einer Dom-Sub-Rolle beliebt, wo der Mann unter der Frau steht. Die Frau kann die Machtposition durch das Ficken des Mannes auch im Sex mit dem Strapon-Dildo darstellen.







Die Lust bekommt der Mann ähnlich einer Frau durch die Stimulation der Prostata, die Frau durch die dominante Rolle 'des Mannes' beim Sex. Intensive Orgasmen können so beide haben, wenn das Spiel weitergeht (oder sie auch durch einen Doppeldildo penetriert wird). Es gelten dabei die üblichen Dinge, die man beim Analsex beachten muss. Der Geschlechtsverkehr mit Pegging wurde dadurch beliebt und ist eine Abwechslung im Sex zwischen Mann und Frau.

#Begriffe #Sex #Dildo #Penetration #Dominanz







