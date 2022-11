Sex & Online 24.11.2022

Nach MMF und FFM nun FTM?

Und wieder eine Erklärung für Sex-Begriffe. Was bedeutet das T in MMT oder FFT? Und was ist die Bedeutung von MMTF?

Wir haben hier schon erklärt, was es mit MF, MMF oder FFM auf sich hat. Der Link dazu findet sich unterhalb, hier nur in Kürze: M steht für 'male' oder 'Mann', F für 'female' oder 'Frau'. Die Konstellationen MMF oder FFM kann man damit also leicht erklären - wobei die Schreibweisen FMM und MFF genauso vorkommen.



Im nächsten Level der Schreibweisen für Sex-Treffen beinhaltet nun aber auch ein T. Das steht für Transperson, also Transfrau oder Transmann - Transe oder Shemale wird hier eher ungerne gelesen, wenngleich auch verstanden. Es geht dabei um die sich als Frau verstehende Person in Körper eines Mannes oder um den Mann, der sich im Frauenkörper befindet und sich jeweils trotz andersaussehender Geschlechtsorgane als das jeweils 'andere' Geschlecht versteht.



Nicht definiert aber anzunehmen ist meist die sexuelle Ausrichtung der Transperson in einer Konstellation für Sex. Im Zweifel wäre diese 'Bi', denn bisexuelle Menschen sind offen für Beziehungen im Sex aller Art. Bei MT oder FT-Suchen kann man am jeweiligen Partner schon die Ausrichtung auf Mann oder Frau ablesen. Im Zweifel kann man auch von Frauen in Männerkörpern ausgehen, die häufigere Variante in Pornos und Sex-Suchanzeigen.



MFT, MMTF, TTF, ... - die Bedeutung der Buchstabenkombination beim Sex ist also jetzt auch mit dem T klar, Details und Wünsche kann man ja noch erfragen. Was das nämlich bei Geschlechtern, Körpern und Vorlieben bzw. Ausrichtungen noch erfordert, kann man bei den Links unten nachlesen.

