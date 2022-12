Sex & Online 15.12.2022

Was ist ein Throatpie? Und die Bedeutung von Creampie dazu?

Creampie kennt man wohl eher, der Begriff wird im Porno öfters mal verwendet. Doch Throatpie ist schon eher seltener bekannt.

Was bedeutet also der Begriff Throatpie? Beginnen wir ganz von vorne, es geht beim Geschlechtsverkehr hier um den Samenerguss des Mannes, der an verschiedenen Orten hinterlassen wird - nämlich in der Frau bzw. des Partners. Außerhalb wäre ein 'Cumshot' hinterlassen, hier geht es aber um ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem Abladen des Ejakulats im Körper. Ein Creampie ist daher auch schnell mit dem Abspritzen des Ejakulats in Vagina oder Anus, manchmal auch im vorderen Mund, gleichzusetzen. Tropft die Sahne aus der Vulva, dann ist der Creampie perfekt.







Es geht also um das Spritzen von Sperma ohne Kondom in die Frau. Der Throatpie ist eine besondere Form davon und wird verschieden übersetzt. Manche meinen damit einfach eine Gesichtsbesamung bzw. ein Creampie in den Mund - ganz allgemein. Es gibt aber auch die Sprechweise, die den Begriff nur dann erlaubt, wenn der Deepthroat vorher so tief war, dass der Penis weit im Rachen ist, das Sperma also direkt in den Hals rinnt. Während die Frau beim Creampie in den Mund also selbst entscheidet, was mit dem Samen passiert (etwa per 'Cumspit' oder 'Cumswapping' das Sperma spuckt oder jemand anders in den Mund spuckt), muss sie bei dieser Begriffsdeutung beim Throatpie zwangsweise schlucken, zu tief ist der Schwanz dabei gefickt worden und das Sperma weit im Hals.







Vorteil beim Throatpie gegenüber einem vaginalen Creampie ist zumindest, dass die Frau beim Facefucking nicht schwanger werden kann. Da ohne Kondom gespielt wird, ist neben der Besamung auch die Frage übertragbarer Krankheiten ein Thema.



Für die Frau ist ein Throatpie spannend aufgrund der Dominanz (der Mann hat die Kontrolle und meist auch eher keine Kontrolle, da er das Gesicht der Frau nicht gut genug sehen kann - er fickt also 'blind'). Aber auch das Geschenk am Ende für ihre gute Arbeit ist durchaus erstrebenswert, viele Frauen lieben es, den heißen Saft in sich als Bestätigung zu spüren. Im Falle des Throatpies bedeutet das auch, den Schwanz und Hoden dabei sehen zu können, das Pulsieren beim Abspritzen zu sehen und im Mund zu spüren.

