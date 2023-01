Tipp 19.01.2023



Was ist Cumkissing?

Die Bedeutung der Spermaküsse ist eigentlich leicht erklärt. Die Wirkung und der richtige Einsatz des Cumkissing aber hat meist besondere Hintergründe, die mehr Erklärung brauchen.

'Küssen mit Sperma' ist schon mal recht einfach übersetzt. Doch da gibt es auch das Snowballing oder Cumswapping, warum also ein Cumkissing? Auch hier ist jedenfalls ein Spermaspiel mit hoher Intimität dabei.



Snowballing und Cumswapping bezeichnet in der Regel das Spiel zweier Frauen im Dreier mit einem Mann, wenn die Trophäe, der Saft des Mannes nach dem Orgasmus, geteilt wird. Das bedeutet: Der Mann ejakuliert und die beiden Frauen spucken sich den Samen gegenseitig beim Spermswapping in den Mund.















Cumkissing ist ähnlich und die Grauzone ist groß - die Begriffe haben für viele eine annähernd gleiche Bedeutung. Doch man impliziert beim Cumkissing mehr das Involvieren des ejakulierenden - oder zumindest eines - Mannes. Es geht nicht um die Trophähe, den Mann zum Abspritzen gebracht zu haben, sondern darum, das intime Sperma zu teilen, die Arbeit daran durch die Frau zu würdigen, sie auch 'schmutzig' voll zu akzeptieren und zu küssen. Und mehr, dazu gleich Details.















Das einfache Beispiel aber zuerst: Die Frau bläst den Schwanz des Mannes und bekommt ihn zum Höhepunkt. Er lädt das Sperma in ihrem Mund oder Gesicht ab. In Ejakulat verschmiert und mit Sperma im Mund zieht er ihren Kopf hoch zu sich, küsst sie, saugt an ihrer Zunge und ihren Lippen, leckt ihre Wange und gibt ihr einen intensiven Zugenkuss - trotz oder gerade wegen des Spermas, das da überall ist. Die Hingebung zur Frau ist größer als der vielleicht vermutete Ekel vor dem eigenen Sperma. Das ist Cumkissing in Perfektion.











Und nun zum komplizierteren Beispiel: Cumkissing wird im SM auch beim Cuckolding verwendet - Links dazu unterhalb. In Kürze: Die Frau fickt vor den Augen ihres Mannes einen fremden Mann, erniedrigt den eigenen Mann damit auch noch. Der Fremde kommt in ihr - in ihrem Mund oder auch ganz klassisch in ihrer Vagina. Die Reinigung übernimmt dann als ultimative Dominanz der eigene Mann - mit seinem Mund. Er leckt die Vagina aus oder saugt am Mund, küsst sie mit Sperma im Mund. Auch hier ist das Cumkissing eine Hochachtung vor der Frau, allerdings mit fremdem Sperma auch eine Erniedrigung des Mannes gleichzeitig. Und sie erleben das als Höhepunkt in der eigentlichen Beziehung, denn die Frau teilt das erbeutete Sperma nur mit ihrem Mann.











Auch im schwulen Szenario hat sich ein Cumkissing etabliert. Beide Männer befriedigen sich dabei oral gleichzeitig und kommen im Mund des anderen. So gefüllt wird danach intensiv geküsst und das Sperma der beiden Männer in den Mündern dabei gemischt (cumsharing) und geschluckt. Einige Referenzen sagen sogar, dass das Cumkissing ursprünglich aus dem homosexuellen Umfeld stammt.













#Begriff #Sex #BDSM #Sperma #Samen #Kuss #Cuckold #Höhepunkt







