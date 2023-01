Sado-Maso 24.01.2023



Sadistisches Spiel: Handjob gegen CBT

Zwei Frauen, ein Mann: Und der bekommt von beiden eine Bearbeitung, die den Wettbewerb der beiden bösen Gören austrägt.

Und das funktioniert so: Jede der hübschen dominanten Mädchen darf einige Sekunden von hinten an seinen Schwanz und ihn mit einem Handjob zum Abspritzen bringen versuchen. Gleichzeitig steht die andere vor ihm und muss das verhindern. Durch Tritte und Schläge mit dem Knie gegen seine Eier!







Und so detoniert das Knie immer wieder in seinem Hoden, um den Orgasmus durch den Handjob zu verhindern. Und dann muss er sich drehen, damit das Spiel in anderer Reihenfolge weiter geht. Und die Tritte werden immer heftiger, als er nahe an den Höhepunkt kommt, denn die beiden Mädchen haben geile Körper und die Hände an seinem Penis sind durchaus wirkungsvoll. Nur immer härtere Tritte in seine Hoden verhindern, dass die tretende Frau verliert.

#Spiel #Wettbewerb #Handjob #CBT #Tortur







