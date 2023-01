Sex & Online 10.01.2023

DP - was ist die Doppelpenetration und wie funktioniert sie?

Wieder ein Begriff, den wir im Detail ansehen und klären wollen. Was ist also eine Doppelpenetration und wie funktioniert DP, wenn man es selbst machen will?

DP steht für Doppelpenetration oder Double Penetration, also einen klassischen Sandwich beim Sex. Die Frau bekommt dabei zwei Schwänze gleichzeitig. Diese kreuzen sich dabei nicht, weil sie andere 'Eingänge' nehmen. DP ist also keine Bi-Spielart, sondern kann von Heteros genutzt werden. Die Sex-Position bei der Doppelpenetration ist die des Doppeldeckers oder Sandwichs.



Die Basis ist also, dass die Frau in der Mitte ist, hinter und vor ihr bzw. ober und unter ihr je ein Mann ist und die Schwänze sie vaginal und anal ficken. Die beiden Schwänze dringen gleichzeitig ein, spüren sich zwar gegenseitig aber berühren sich nicht. Die Frau fühlt sich dabei extrem gefüllt und da die Männer in diesem Szenario zum Performen tendieren, benutzen sie sie auch jeweils heftiger als normal - die Frau wird wie bei einem Gangbang schnell zum Objekt und hart benutzt. Auch das ist mitunter ein Ziel, das die Frau sich mit einem DP erfüllen kann. Männer brauchen gute Kontrolle, denn beim DP-Sex ist die Reizung auch für den Mann sehr stark und die Koordination mit nicht nur einem, sondern gleich zwei Spielpartnern ist auch eine Herausforderung, wenngleich auch eine schöne.



Liegender Doppeldecker



Die meisten Sandwiches werden liegend gefickt. Dabei liegt ein Mann unten, die Frau dann am Bauch oder Rücken auf ihm liegend darüber. Liegt sie am Rücken, dringt er anal in sie ein und sie bestimmt Tempo und Tiefe vorerst einmal. Liegt sie am Bauch, dann fickt er sie vaginal.







Dann kommt der zweite Mann ins Spiel, der oben dazu kommt. Auch er dringt in sie ein, in das ihm näher befindliche noch unbenutzte Loch. Der oben liegende Mann ist in seinen Bewegungen noch halbwegs frei, er kann sie von oben gut ficken. Seine Bewegungen schieben sie auch auf dem Penis unten entlang, sie kann dabei durch leichtes vor- und zurückgehen den Schwanz unten bespielen. Der Mann unten kann natürlich nachhelfen, auch wenn er eher liegend verharren muss, so können gezielte Griffe an Hals, Brüste oder Taille und die Hüfte je nach Härte helfen, die Frau in die richtige Richtung zu schieben oder zu ziehen.







Damit diese Sexposition funktioniert muss sie den beiden Männern ausreichend Platz geben. Nicht nur die Beine müssen breit gemacht werden, damit die beiden Schwänze eindringen können, auch müssen die Männer ihre Beine unterbringen. Der stärkste oder schwerste Mann liegt in der Regel unten, sollte die Frau Gewicht mitbringen, dann kniet sie eher auf dem Mann als dass sie verkehrt auf ihm zu liegen kommt. Und der Dritte fickt dann hinten eher 'doggy'.



Stehender DP-Sandwich



Es geht aber auch noch eine Stufe weiter. Denn einen Sandwich kann man auch stehend praktizieren. Hierzu steht ein Mann idealerweise an einer Wand, die Frau vor ihm. Je nach sportlicher Möglichkeit kann sie nun auf ihm hängen, d.h. er nimmt ihre Beine rauf und sie umarmt ihn, während sein Penis in sie vaginal eindringt. Der zweite Mann kommt dann von hinten dazu und penetriert sie zusätzlich von hinten.







In diese Position zu kommen ist durchaus herausfordernd, denn die typische stehende Stellung ist umgekehrt, die Frau ist dabei an der Wand, damit die beiden nicht umfallen. Der erste Schritt braucht also eine gewisse Schräge gegen das Umkippen. Man kann es sich aber auch erleichtern: Die Frau kann auch auf einem Bein stehen bleiben, das andere heben. Die Position ist die gleiche, nur bleibt ein Bein am Boden. Auf Bedarf kann ihr zweites Bein dann auch nach oben gehen, wenn der dritte Spieler dazu kommt und Stabilität von hinten gibt. Auf jeden Fall ist eine der Voraussetzungen im Standing Sandwich, dass zumindest die beiden Männer ähnlich groß sind - und kräftig genug, die Frau heben und bewegen zu können.



Im Porno kommt es zu laufendem Wechsel anal zu vaginal, damit alle Männer alle Löcher benutzen können. Manchmal gibt es noch einen dritten Mann, um sie als Dreilochstute füllen zu können - also ein weiterer Penis landet im Mund. Das hilft, sie dauerhaft ficken zu können, denn lange halten Männer in der Regel bei so heftigen Reizen nicht durch. Das Wechseln bringt aber die üblichen Problemstellen der Hygiene mit sich, Schwänze zwischen Analgrotte und Vulva zu tauschen ist für die Intimflora der Frau nicht zuträglich. Im Privaten sollte also die gewünschte Position für die jeweiligen Schwänze vorab definiert und eingehalten werden.



Auch wichtig: Mit Flüssigkeiten vorsorgen, denn ohne Gleitgel im Anus wird es für den Mann von Hinten schwer, die gefüllte Frau lange oder überhaupt zu benutzen. Sie vorher oral bereit zu machen und mit Toys oder Fingern ausreichend zu dehnen, ist daher auch angesagt. Dann macht die DP am Ende auch mehr Spaß!



Die Videos zeigen jedenfalls auch, wie es 'die Profis' machen, wenn sie einen DP-Sandwich mit einer Frau machen. Das klappt bei Amateuren trotz diesem Anschauungsmaterials nicht immer, also üben und ausprobieren und nicht verzagen, wenn es nicht gleich klappt. Der Weg ist das Ziel und ein gelungener MMF-Sandwich, bei dem alle drei kommen, ist dann die Krönung des Erlebnisses!

