Sex 01.01.2023

Neujahrsvorsätze und Sexfantasien von Frauen Männer denken oft an Sex, aber Frauen stehen dem nicht nach. Und weil ihre Fantasien selten geäußert, aber oft viel spannender sind, sehen wir uns die wichtigsten davon hier als Neujahrsidee an. Viele Frauen stellen sich vor, mehrere Männer gleichzeitig zu haben. Von vielen Händen und Schwänzen gleichzeitig berührt zu werden, von Männern gleichzeitig begehrt zu werden oder aber auch von ihnen benutzt zu werden, gehört zu einer der beliebtesten Fantasien von Frauen beim Sex. Viele sehen ihre Männer dabei auch gerne 'bi', so wie Männer das bei Frauen tun. Gleichzeitig geleckt zu werden, während der andere fickt, ist dabei genauso begehrt wie ein Sandwich durch zwei Männer.



Umgekehrt sind Frauen aber auch gerne der Mittelpunkt heißer Gedanken von Männern. Das Strippen oder Tanzen an der Stange, das nackte Posen am Strand oder ähnliche Szenarios, bei denen viele Männer die Frau begehrenswert finden, ist für viele Frauen besonders reizvoll.



Begehrenswert sein ist auch Thema von Verführungsfantasien. Viele Damen sehen es als erstrebenswerte Herausforderung, den Mann einer Freundin oder ähnliche Ziele zu verführen. Von jemandem Unerreichbaren gefickt zu werden, einer schönen 'Mitbewerberin' im Wettbewerb den Mann ins eigene Bett zu holen, ist ein Tabu - aber eines, das Fantasien anregt.



Das klappt aber auch mit einer anderen Frau, also umgekehrt. Oder alleine der Frau wegen - denn viele Frauen stellen sich auch Sex mit einer anderen Frau vor. Insbesondere oraler Sex und der schöne Körper anderer Frauen ist hier das Ziel.



Aber auch Härte und Unterwerfung ist eine beliebte Fantasie. Dann geht es darum, dass die Frau hemmungslos benutzt werden will, passives Sexobjekt wird und das tun muss, was andere von ihr wünschen. Harter, heftiger aber auch amimalischer leidenschaftlicher Sex ist hier die Fantasie, bisweilen auch Schmerzen und anderes Quälen. Das geht bis hin zu Vergewaltigungsfantasien und anderen Opferrollen, die die Frau beim Sex spielen will.



Und klar, auch diverse Sexstellungen und Positionen werden gedanklich angespielt: Einmal anal oder einen Gangbang probieren, einmal Deepthroaten oder ähnliche Dinge ausprobieren ist häufige Fantasie von Frauen. Insbesondere anal wollen viele probieren! Und auch das Thema 'Sperma' regt Frauenfantasien oft an. Sie wollen es tropfen sehen, in sich spritzend fühlen oder sonst damit spielen, schließlich ist der Saft der beste Beweis wie gut sie ist. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Sex #Begriffe #Fantasien #Wünsche





