Frau absichtlich schwängern! Die Frau ist fruchtbar und nimmt keine Verhütungsmittel, der Mann verzichtet auf das Kondom. Das Risiko der Schwangerschaft ist hoch und wenn nur einer der beiden es darauf anlegt, dann ist sie gegen den Willen auch erzwungen.



Abseits der Vergewaltigungsfantasie, die durch eine erzwungene Schwängerung noch fatalere Folgen für das Opfer hat und die durchaus auch im 'Spiel' des Sadismus mit brutalen Tunnelspielen - also Elementen, die einmal gestartet nicht mehr beendet werden können - vorkommen, gibt es auch viele andere 'absichtliche Schwangerschaften' im dominanten Sex.







Der Geschlechtsverkehr ist in unserer Urzeit schließlich zur Fortpflanzung erfunden und entwickelt worden, der Drang ganz tief in unserem Unterbewusstsein ist daher auch noch, das Sperma weiterzugeben oder sich das Ejakulat zu holen, um schwanger zu werden. Kein Wunder also, dass diverse Fetische das aufgreifen und das Creampie zelebrieren.







Das kann dann einerseits Macht und Dominanz des Mannes sein, der die Frau ultimativ unterwirft, indem er ihr ein Baby einpflanzt - also nicht nur ein intimes Element der Bindung erzwingt, sondern auch noch seinen Willen aufzwingt und der Frau einen Teil von ihm einpflanzt.







Es kann aber auch die Frau sein, die sich absichtlich und gegen den Willen des Mannes schwängern lässt. Neben handfesten finanziellen Interessen und jenen der Bindung in der Beziehung sind hier auch andere Gründe möglich: Frauen beschreiben es als erstrebenswert, das Sperma in sich zu fühlen und damit eine Erfolgsbestätigung für ihren Sex zu erhalten, die man nicht fälschen kann. Selbst das Schwängern selbst meinen einige fühlen zu können und so gut zu finden, dass sie dafür selbst Abtreibungen riskieren wollen.







Immer mit dabei ist auch das Tabu und das Spiel mit dem Risiko - ähnlich dem Sex im Freien, wo das potentielle gesehen werden den Akt noch spannender und reizvoller macht. Hier ist der Fick zwar nicht öffentlich, das noch größere Risiko der Schwangerschaft spielt aber mit (dazu kommt noch, dass ein fehlendes Kondom vielleicht mehr Reize gibt).







Männer, die eine Frau gegen ihren Willen schwängern wollen, können auf das Kondom verzichten und die Frau ficken - ob das Kondom im Geheimen abgenommen wird oder die Frau ungeschützt überwältigt und vergewaltigt wird, ist dabei zweitrangig. Alleine schon das Versprechen, rechtzeitig raus zu ziehen, ist zwar ohnehin falsch, aber auch leicht missachtbar. Und das gilt übrigens auch für die Frau. In der Amazonenstellung ist schließlich sie oben und die Aufforderung, jetzt los zu lassen, muss sie dann nicht umsetzen. Frauen können auch im spannendsten Moment unerwartete zusätzliche Reize setzen, sodass der Mann unkontrolliert in ihr abspritzen muss und das Ejakulat bei ihr verbleibt.







Ein besonderer Fall der absichtlichen Schwängerung ist eine Entwürdigung in einem Cuckold-Szenario. Die Frau unterwirft den Mann dabei durch Sex mit einem anderen Mann, der sie vor seinen Augen 'besser' ficken soll. Oder der sie unterwirft und brutal benutzt, ohne, dass der Mann etwas dagegen tun kann. Mitunter wird der Mann dann auch noch für böse Aufgaben benutzt - also etwa das rein Lecken der Möse der Frau. Doch was, wenn die Frau durch den fremden Mann nicht nur gefickt, sondern auch noch absichtlich geschwängert wird? Vielleicht sogar demütigend mit einem farbigen Kind für einen weissen Mann? Die ultimative Erniedrigung. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Schwanger #Schwängern #Schwangerschaft #Sperma





