Die Squirt Games starten

Eine Futanari als Schiedsrichter und Spielleiter, eine kleine Asiatin als schnelle und böse Kämpferin und die schwarze sehr feminine und muskelbepackte Wrestlerin als Gegnerin warten im geheimen Spielraum auf den Start.

Das Spiel wird böse! Der Kampf wird nackt ausgetragen und es gibt keine einschränkenden Regeln für die Kämpferinnen. Nur so viel: Squirt Game heißt der Kampf nicht nur, weil er mit dem Tod oder Ausrinnen einer Kämpferin endet, die in harter Bearbeitung nicht mehr kann und aufgeben muss, sondern auch, weil die Futa-Spielleiterin jederzeit eingreifen darf. Immer dann, wenn eine Wrestlerin fixiert ist und sich nicht wehren kann, darf sie die Futa auch noch benutzen.







Und die freut sich schon darauf, die beiden Kämpferinnen auch nach Herzenslust penetrieren zu können. Der riesige Futa-Schwanz ist sichtlich eregiert bereits zum Start. Und während eine der Kämpferinnen gleich im Wrestling unterlegen und leiden wird, kommt der Schwanz erschwerend sicher noch zum Einsatz.







Die beiden Kämpferinnen in dieser Runde sind die schwarze Wrestlerin, die nicht nur groß und stark gebaut ist, sondern auch besonders schöne weibliche Formen zu den Muskeln mitbringt. Doch auch die asiatische und sehr zarte und kleine Schönheit auf der anderen Seite hat es faustdick hinter den Ohren. Sie ist bekannt für brutale und rücksichtslose Kämpfe, die schwarze Amazone muss sich hier sicher in Acht nehmen. So zierlich die Asiatin aussieht, so böse kann sie loslegen.







Wie es weiter geht, ist in unseren grlz-Bereichen, die unten verlinkt sind, zu sehen. Der Kampf in voller Größe ist auf diesen Profilen dann abrufbar:



Nur so viel: In den nächsten 50 Bildern müssen die Kämpferinnen viel ertragen, bis eine am Ende brutal unterliegt. Und die Futa ist immer gleich zur Stelle, wenn es gilt, ein Loch zu stopfen. Zum Squirten kommen die Gegnerinnen kaum, denn der große Schwanz der Futanari füllt sie schnell wieder auf!

#Futa #Futanari #Porno #3D #Wrestling #Kampf #Squirt







