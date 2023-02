Sex & Toys 11.02.2023

Neue Kategorie: Transsexpuppen Tantaly ist bekannt für recht große und realistische Sexpuppen. Mit 'Sarina' betritt der Hersteller Neuland und befriedigt damit weibliche wie männliche Kunden. Sarina ist eher klein im Vergleich mit den anderen Sexpuppen, mit einem halben Meter Länge aber trotzdem noch ein größeres Sextoy. Durch geringere Ausmaße konnte der Preis aber auch günstiger gehalten werden. Sarina bringt trotzdem große Brüste mit, für Tantaly typisch fehlen aber Kopf und Beine, um das Spielzeug besser bewegen und nutzen zu können.







Neu dabei ist aber, dass es sich um ein Futa-Toy handelt, also einen Transkörper, der hier nachgebildet ist. Nicht nur die üppigen Titten fallen hier bei der schmalen Taille besonders aus dem Rahmen, sondern auch ein Schwanz, der nicht nur frei biegsam ist, sondern auch Größe zeigt.







Sarina bringt auch einen Anus mit, der sich benutzen läßt - nicht nur der Penis ist bei einem echten Shemale-Sextoy dafür geeignet. Und damit ist das Futanari-Sextoy tatsächlich Transgender - selbst mit Busen und Penis und für eine Zielgruppe über alle Geschlechter hinweg.











Selbst bei Dreierfantasien und dem Problem, dass immer irgendwas im Weg ist, hilft das Sextoy aus: Durch die fehlenden Beine, Arme und den Kopf ist Sarina flexibel genau dort, wo ein Schwanz oder Loch gebraucht wird.



Fazit: Die Liebespuppe, die Penis und Anus hat, weibliche Brüste und männliche Schwänze, ist eine Nische, die vielfältigen Nutzen hat. Nicht nur Frauen, die weibliche Formen lieben, werden hier fündig und können trotzdem gefickt werden, auch Männer mit Hang zu Transfrauen können hier perfekt spielen. Und eine 'Shemale' als Spielpartner beim Dreier ist auch dort die beste Ergänzung, wenn das Paar hier nicht zwischen MMF und FFM unterscheiden will. In dieser Kombination kann die Trans-Sexpuppe Sarina beides mitbringen und alle befriedigen. Unsere Bewertung: Sterne. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Sexpuppen #Futa #Futanari #Transgender





