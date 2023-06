Fetisch 01.06.2023



Dominierende Orgie: Hass mit Sex

Zwei Männer und vier Frauen gemeinsam in einem Hatesex-Gangbang der Extraklasse: Hier ist alles erlaubt, Männer benutzen Frauen und die vergewaltigen die Männer im Team.





Missbrauch mit Ansage: Die starken Männer bekommen vier geile Frauen vorgesetzt und alle dürfen sich nehmen, was immer ihnen gerade gefällt. Jeder und jede soll sich einfach holen und nehmen, was Lust macht.



Zunächst sind die Männer im Vorteil, ihre Muskelkraft zwingt die Frauen dazu, sich den sexuellen Wünschen zu ergeben. Sie bekommen die harten Schwänze in den Mund gefickt, werden anal penetriert und benutzt, wie es den Männern gefällt. Will sich eine der schönen Frauen davon befreien, hilft es, eine andere dem Mann zu geben - eine der anderen Frauen dazu zu zwingen, als nächstes den Schwanz zu lutschen, gibt etwas Freiraum, wenn der Schwenk gelingt. Doch die wird sich definitiv rächen.



So greift eine der geilen MILFs einfach nach dem Kopf einer anderen und zwingt sie zum Deepthroat. Und damit sie wirklich darunter leidet, massiert und stimuliert sie den Mann gleichzeitig, damit er sie nicht nur hart in den Hals fickt, sondern dort möglichst auch abspritzen muss. Das Sperma eignet sich dann aber auch zum Spucken - klar, dass diese 'Waffe' zum Missbrauch machtvoll eingesetzt wird.



Doch auch die Frauen holen sich von den Männern, was sie wollen. Gemeinsam auf einen Mann setzen, seinen Penis nach Wunsch zu benutzen oder ihn an den Eiern dorthin zu ziehen, wo man ihn gerne hat, ist ja genauso erlaubt. Einen beschäftigten Hengst selbst zu benutzen ist zwar gemein, aber möglich. Hatesex funktioniert auch in die andere Richtung, und wenn zwei oder drei Frauen einen Mann nach ihrem Wunsch missbrauchen wollen, dann schaffen sie das sicher!







Doch es geht auch anders, in diesem Setup werden die Männer zunächst mit Masken blind gemacht, damit die Frauen sich zunächst frei bedienen können. Doch als die Masken fallen, kommt die Rache - erzwungene Doppel-Analpenetrationen und ähnliche Spiele warten! Und noch mehr Mitspieler bringen auch noch Spannung in das Spiel der dominanten Orgien:





#Orgie #Gangbang #Domination #Hatesex #Hass #Sex #Missbrauch







