Fetisch 23.05.2023



Private Bi-Sex-Orgie

Zwei Paare verabreden sich zu einer privaten Sexparty und richten sich das Bett samt Toys für Spaß im Vierer her.





Die Paare beginnen mit einem Partnertausch, ein Mann leckt die andere Frau, der andere beginnt gleich mit heftigerem Facefucking. Die beiden Frauen sind schnell dabei, dazu auch noch gegenseitig oral Freude zu bereiten.



Dass die Party noch mehr Bisex bietet als gedacht, passiert dann aber so ganz nebenbei. Der eine Mann ist gut im Lecken, die Frauen wechseln sich beim Facesitting auf seinem Gesicht ab und lassen sich zum Höhepunkt bringen. Als die eine MILF sich ganz auf seinen Oberkörper setzt und ihm seine Sicht versperrt, liegt das andere Paar daneben, sie bläst ihm gerade einen. Sein Kopf liegt neben der Hüfte des anderen Mannes und in der Hitze der Action greift sich dieser den Schwanz und beginnt ihn heftig zu blasen.



Wer den tollen Blowjob macht, weiss der andere Mann nicht, denn die Frau sitzt immer noch auf seinem Gesicht. Doch es muss toll für ihn sein, die Muschi der anderen Frau feucht auf seinem Mund zu fühlen und gleichzeitig einen Blowjob zu erhalten. Seine Freundin gibt zum Dank dem Mann auch starke Deekthroates, so hört dieser auch nicht auf. Der Bann ist gebrochen, nun geht es im Bisex-Foursome weiter.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sex #Party #privat #bisex #Orgie







Auch interessant!

Was ist bi-interessiert oder pansexuell?

Die Begriffe, die in den diversen Plattformen zur Beschreibung sexueller Vorlieben hinsichtlich der Gesch...



Queening oder Facesitting

Die Frau zur Königin machen - also Queening - ist eine Sexualpraktik aus dem Oralverkehr. Der Cunnilingus...



Partnertausch oder Vierer?

Zwei Männer, zwei Frauen, Sex: Das ist MFMF, ein Foursome oder Partnertausch. Was steckt dahinter und was...



Facesitting Orgasmen

Facesitting ist eine Möglichkeit zur Erniedrigung im dominanten Spiel, der Orgasmus auf dem Gesicht der d...



Angela White in extremen Gangbang

Bei Deeper hat man die besten Pornostars an einem Ort - und die Orgie, die man in diesem Porno zusammenge...



Facesitting und Handjob

Dominante Frauen, die sich auf das Gesicht des Mannes setzen, bringen ihn unter Kontrolle. Wenn diese sic...



Was bedeutet FFM, MMF oder MFMF?

Die Kürzel stehen für flotte Dreier-Kombinationen oder Paarsex. Doch was steckt genau dahinter, wenn die ...