Dominanz 26.07.2023



Schwanz blockieren oder ausrinnen lassen

Die Harnröhre im Schwanz ist beliebtes Ziel im BDSM-Dominieren. Sie läßt sich ficken, blockieren oder mit einer Drainage unkontrolliert ausrinnen lassen.





Nur für Profis: Bei der CBT, also der Tortur für den Schwanz (und mehr), kann das Penetrieren des Penis mit Dingen in der Harnröhre (Urehtra) gute Dienste leisten. Die Nadel in den Schwanz stecken etwa, oder den Schwanz blockieren und ihn dann zum Höhepunkt bringen, wo er nicht abspritzen kann, ist da möglich.







Aber auch das Gegenteil, wenn man ein Rohr in den Penis steckt, dass dem Mann die Kontrolle nimmt. So kann er gegen seinen Willen abgemolken werden, er muss da alles raus lassen ohne sich wehren zu können. Ein Zwang zum Ejakulieren, den die dominante Person ausüben und ihn herabwürdigen kann.







Der aufgespießte Schwanz wird dabei auch noch gedehnt, die Lust wird durch Schmerz und fehlende Kontrolle in einem möglichen Tunnelspiel ergänzt. Benutzt mit einem dicken Katheter aus Metall oder auch nur mit der Spitze eines Fingers ist der Mann jedenfalls sofort in der entmannten Rolle. Und wird ein Dilator in den voll eregierten und damit engen Schwanz gezwungen, ist nur noch wenig Lust, dafür aber viele Schmerzen über!





#Dilator #Katheter #Dainage #Penis #Schwanz #BDSM #Schmerzen







