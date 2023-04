Besserer Sex 26.04.2023



Nach dem Orgasmus wichsen ist gemein!

Wenn der Mann gerade gekommen ist, ist sein Penis hypersensibel. Der Mann ist wehrlos und sein bestes Stück gibt ihm dann den Rest, wenn es auch nur sanft berührt wird.





Wenn er dann jedoch härter bearbeitet wird, spricht man von POT, der Post Orgasmus Tortur. Und das ist nicht zu gering bezeichnet, denn der Mann ist da zwangsweise ausgeliefert und erleidet Lustschmerzen ohne Ende.







Wenn das so weiter geht, dann kann er sich gar nicht mehr halten. Er kann sich dann auch nicht mehr kontrollieren, es kann also gut sein, dass er spritzt, zuckt und schreit ohne sich wehren zu können. Die blonde Schönheit geht hier sogar noch weiter. Sie quetscht ihm die Eier aus, dass sie ganz blutig sind, während sie das Sperma an seinem wunden Schwanz schaumig wichst.







Und natürlich kann man dazu noch Toys einsetzen, die den Handjob noch härter machen. Der Vibrator an dem schmerzenden Penis ist da genauso gemein wie ein Dilator, der dann rein gesteckt wird.











Richtig brutal wird es aber, wenn der Mann nicht einmal den Handjob genießen kann. Wenn die Frau den Schwanz nur per Edging zum Orgasmus bringt und ihn ruiniert, danach aber im schwachen Zustand zu wichsen beginnt um ihm Schmerzen zu bereiten, hat er nicht einmal Befriedigung erhalten.









