Fetische 24.04.2023



Entsaften mit Entsamung

Das Sperma aus dem Mann bekommen und ihn zwangsweise zu Melken ist eine lustvolle und sadistische Art, den Penis zu behandeln.





Sie holt sich das Sperma mit einer Zwangsmelkung, ohne Rücksicht auf die Befriedigung des Mannes zu nehmen. Es geht darum, den Saft aus dem Schwanz zu bekommen, nicht den Mann dabei lustvolle Orgasmen zu bereiten.







Ob mit Vibrator oder nur der Hand: Der Penis ist reizbar und bei der richtigen Behandlung kann er sich nicht gegen eine erzwungene Ejakulation wehren.











Selbst beim Praktikum bei der Domina ist diese Behandlung Teil der Ausbildung. Und da hier vier Hände bereit sind, wird der Penis nicht nur gewichst ohne Ende, sondern auch noch seine Eier massiert, damit der Kerl wirklich alles Sperma abgeben muss. Er ist dabei festgebunden und sie setzt sich auf sein Gesicht. Als er kommt spritzt er nicht nur ab, sie quetscht ihm noch den Rest des Saftes aus dem Schwanz, bevor sie ihm das Sperma ins Gesicht schmiert.











Alleine das Wissen rund um den Punkt unter der Eichel, der besonders leicht zu erregen ist, hilft dabei, den Mann zu zwangsentsaften. Sie massiert hier stark, misshandelt den Schwanz schon fast und zwingt ihn in kurzer Zeit zum Abmelken.











Besonders gut zur zwangsweisen Entsamung eignet sich die Melkstellung (siehe Links unterhalb). Da kann sich der Mann kaum wehren. Ausserdem hat sie da noch seine Eier immer fest im Griff, kann sie also auch ausquetschen, um noch mehr Sperma aus dem Schaft zu holen.











Auch das geeignete Spielzeug hilft, das Sperma komplett aus dem Mann zu bekommen. Pumpen, Vibratoren und andere Dinge sind praktisch, wenn man lange Zeit spielen will. Dass das auch eine 'Post-Orgasmus-Tortur' für den Mann bedeutet, ist klar - hier fast eine Stunde Qual für den Schwanz, der mehrfach entsamt und behandelt wird.







Auch ein Melktisch ist sehr praktisch, wenn man den Mann ohne Widerstand melken will. Er liegt gefesselt darauf und sein Penis wird von unten durch ein Loch abgemolken.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#BDSM #Fetisch #Sperma #Sadismus







Auch interessant!

Sandra Romain siegt und melkt ihn

Ein ehrlicher Kampf und eine würdige Siegerin. Nicht nur, dass Sandra ihn überwältigt und auf den Boden z...



Abmelken mit Zwangsentsamung

Eine Femdom-Praxis im BDSM holt den letzten Tropfen aus dem Mann. Wie das funktioniert und was das bedeut...



Doggy-Handjob von hinten

Die Melkstellung ist eine ganz besondere Position für einen Handjob. Der Mann ist gleichzeitig ausgeliefe...



Melkmaschine foltert Penis

Einen Schwanz melken kann man auch wörtlich nehmen. Die Melkmaschine saugt den Schwanz dann brutal aus....



Sex-Position: Melkstellung

Diesmal geht es um eine Stellung, in der der Mann perfekt an seinem besten Stück bearbeitet werden kann: ...



Femdom-Melken: Sie holen sich das Sperma

Diese dominanten Frauen haben nur eines im Sinn: Sie melken den Penis, bis alles Sperma aus dem Sack ist....



Orgasmuskontrolle bei Männern

Ein geiles Spiel im Bett oder ein gemeiner Fetisch ist das Kontrollieren des Orgasmus. Das kann nämlich d...