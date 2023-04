Aktuell 17.04.2023

Cis, Trans, Bi

Begriffe erklärt: Neuerdings aufgetreten ist die Verwendung von Bigender-Personen. Und weil das nicht Cisgender und Transgender ist, gehen wir hier nochmal explizit darauf ein.

Was Cisgender bedeutet (Geschlecht ist mit dem biologischem ident), was Transgender bedeutet (das eigene Geschlecht stimmt nicht mit jenem überein, das der Körper zeigt) und was der Unterschied einer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität ist, haben wir schon mehrfach besprochen. Hier (und unterhalb) sind Links dazu.



Die Geschlechter neben Frau und Mann

Cisgender oder Transgender?



In der Sphäre der Identität ist auch Bi-Gender angesiedelt, also als Gegenstück zu Cis- und Transgender gemeint.



Was bedeutet Bigender?



Cis ist die Übereinstimmung von Körper und Identität, Trans ist das Gegenteil davon - also der Mann im Frauenkörper oder die Frau im Männerkörper. Bigender ist die Vermischung davon, also die körperiiche Frau oder der biologisch geborene Mann, die/der sich sowohl als Frau als auch als Mann sieht. Und das nicht unbedingt immer gleichzeitig, sondern durchaus auch anlassbezogen.



Bi-Gender ist dabei aber mehr als nur ein 'ich kleide mich als Mann gerne auch mal als Frau', sondern ist eben eine echte identitätsstiftende Bedeutung. Man kann das ähnlich zur sexuellen Orientierung sehen, wo Hetero, Homo und Bi existieren und 'Bi' mehr als nur ein Spiel abseits der beiden Extrempole ist. So ist auch Bi-Gender gemeint.



Bi-Gender in der Praxis



Meist sind Bi-Gender-Personen nicht nur nicht eindeutig einem identitätsstiftenden Geschlecht zuzuordnen, sondern auch je nach Umfeld oder Laune auch als solches zu erkennen. Das kann die Gesellschaft sein (in der Arbeit Mann, unter Freundinnen Frau), die Zeit sein (Abends eher Frau) oder die Tätigkeit (bis hin zu: beim Sex lieber der Top als Mann, ansonsten Frau). Oft natürlich können auch Bi-Gender in unserer immer noch sehr einschränkenden Gesellschaft nur eine Ausprägung ihrer Identität öffentlich zeigen, sind also gegenüber anderen oft Cisgender oder manchmal Transgender, ohne den Wechsel als echter Bi-Gender auch anderen zu zeigen. Schließlich ist es schon mit der Diskrepanz zwischen dem körperlichen Geschlecht bei der Geburt und dem eigentlichen gefühlten Geschlecht schwer genug zu leben.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Begriffe #Sex #Geschlecht #Bedeutung







Auch interessant!

Was ist bi-interessiert oder pansexuell?

Die Begriffe, die in den diversen Plattformen zur Beschreibung sexueller Vorlieben hinsichtlich der Gesch...



Omnisexuell oder gar pansexuell?

Es ist wieder Zeit, Begriffe zu erklären. Immerhin gibt es welche, die modisch werden und doch niemand ri...



Cisgender oder Transgender?

In diesem queeren Monat darf wieder einmal eine Begriffserklärung für etwas mehr Klarheit sorgen. Es geht...



Sex, Körper und Begriffe

Für die Dinge, die man im Alltag nicht sieht, etablieren sich oft viele Begriffe, Synonyme und Bedeutunge...



Die Geschlechter neben Frau und Mann

Conchita Wurst hat uns verdeutlicht, dass es mehr gibt, als Mann und Frau. Und die aktuelle Life-Ball-Kam...



Sex-Ratgeber - besserer Sex!

Der Traum jeden Paares ist besserer Sex - denn eines ist klar: So gut der Geschlechtsverkehr ist, nach ob...