Cervix penetrieren? Cervikaler Orgasmus?

Es gibt da die Diskussionen, inwiefern ein langer Penis die Cervix penetrieren und besonders starke Orgasmen bei Frauen stimulieren kann.

Was ist die Cervix, was bedeutet cervikaler Orgasmus bzw. Penetration? Gehen wir zunächst der Bedeutung und dem Begriff nach. Eigentlich ist die Sache ganz einfach: In der Vagina gibt es mehrere Verzweigungen - etwa ganz am Anfang jene zur Blase und eben am Ende jene, die als 'Gebärmutterhals' das Sperma weiter in den Körper der Frau führt. Letztere ist die Cervix.



'Die Cervix penetrieren', wie es oft genannt wird, ist eigentlich nur ein daran anstoßen oder reiben, denn der enge Gang ist nicht geeignet, den Penis aufzunehmen - er drückt höchstens dagegen, wenn er lang genug ist. Die 'Penetration' ist also ein Anstoßen am Eingang. Auch durch Fingern oder Fisten kann man den Bereich erreichen und reizen.



Da dieser Bereich sehr empfindlich ist, kann der Reiz höchst unterschiedlich wahrgenommen werden. Manche Frauen empfinden selbst ein sanftes Anstoßen schon als Schmerz und fürchten daher lange Schwänze. Andere lassen sich gerade durch den starken Reiz anturnen, sehnen sich nach großen Penis-Varianten, Dildos oder dem tiefen Fisting. Das Empfinden und entsprechende Wünsche sind sehr verschieden, sollten also kommuniziert werden.



Im Porno gibt es eine Menge Spielarten, die unter dem Begriff zu finden sind. Das Prolapsing etwa (siehe Links unterhalb) zeigt die Cervix genauso wie diverse Inspektionen am Gyno-Stuhl.

