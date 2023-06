Tipp 21.06.2023

Was bedeutet Candaulismus?

Da ist schon wieder so ein Begriff, der geklärt gehört, weil er immer wieder in der Szene genannt wird. Es geht um dominante Dreierkonstellationen, die unter anderen Begriffen vielleicht bekannter sind.

Candaulismus stammt vom Begriff her von König Kandaules, wird aber schon über Jahrhunderte sexuell bezogen verdendet. Man sagt Kandaules nach, dass der König hinter dem Rücken seiner Frau (also ohne ihr Wissen) gemeinsam mit einem Freund die nackte Frau beobachtet hat.



Abgehoben von dieser Konstellation bedeutet Candaulismus in der Sexualpsychologie also, dass jemand durch Voyeurismus durch das Beobachten anderer (genauer: dem Partner) erregt werden kann. Die andere Person hat dabei Sex oder wird nackt sexualisiert vorgeführt.



Erregung, wenn der Partner fremd fickt? Ja, das kennen wir aus dem Cuckold-Spiel und seinen Ausprägungen. 'Cuckold' wäre demnach der moderne Begriff für den Caudaulismus, auch Wifesharing und all die verschiedenen Spielarten gehören genauso dazu.



Cuckold Sex



In unserem eigenen Bereich für Cuckold-Spielereien aller Art gibt es auch mehr dazu zu finden. Für diese Begriffsdefinition muss die Herleitung und Abgrenzung hier ausreichen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Begriff #Sex #Voyeur #Cuckold







Auch interessant!

Cuck, Cake und Bull

Der Cuckold-Fetisch oder jener zur Cuckquean ist ja bereits behandelt und bekannt, doch dann schwirren da...



Szenarien für den Cuckold-Fetisch

Der Fetisch rund um Cuckold und Cuckquean ist vielfältig wie kaum eine Sexualpraktik. Hier sind einize Sz...



Cuckold-Kontakte

Wer selbst aktiv werden möchte, braucht passende Kontakte. Da bietet sich eine Plattform an, wo man 'Cuck...



Cuckquean - der weibliche Cuckold

Auch das ist ein klassisches Szenario, doch im Gegensatz zum Cuckolding (deshalb auch 'Reverse Cuckold') ...



Den Cuckold dominieren und erniedrigen

Aus das ist eine klassische Cuckold-Situation: Im dominanten Szenario ist die Frau jene, die ihren Mann d...



Cuckold und Frau gezwungen!

Dominanz muss nicht unbedingt nur dem Mann gegenüber stattfinden, manchmal wird Frau und Mann gleichermaß...



Cuckold läßt Frau von fünf Kerlen ficken

Diese Sex-Party hat er sich anders vorgestellt. Zwei Frauen und sechs Männer sind anwesend, doch er und s...