DF-Xtra als neue Interracial-Plattform

Dogfart kennt man bereits vom Cuckold-Porno - hier stehen schwarze große Schwänze für den 'besseren' Sex. Und dieses Thema wird nun breiter und noch größer als DF-Xtra weitergeführt.

Interracial bedeutet das Treffen der 'Rassen' beim Sex, also in der Regel wird hier die enge weisse oder asiatische Frau mit großem schwarzen Penis gefüllt. Und das Thema wird gerne genutzt, weil es durchaus spannend ist, die Frau an dem riesigen Schwanz hängend gefickt zu sehen - ob dominant und überfordert oder voller Lust an dem großen Spielzeug.







Dogfart Cuckold Sessions



Im Cuckold-Spiel sind die schwarzen Hengste natürlich gerne gesehen als der bessere Ersatz im Bett für die Frau. Und auch im harten Gangbang spritzen die schwarzen Schwänge gerne. Und klarerweise sind es auch dominante Spiele wie das 'Schwängern' mit ernsten extremen Folgen - also das immer noch als Tabu geltende Baby anderer Hautfarbe samt sozialer Ächtung - ist etwas, das manche anziehen mag. Interracial Sex hat also eine fixe Position im Porno, die erfüllt wird.



Dogfart Cumbang

Dogfart Network



Und weil das so ist, sind Pornos dieser Machart beliebt. Dogfart, die Gruppe der schwarzen Pornostars, konnte da mehr als punkten. Interracial wird dort aber noch weiter getrieben, als bisher - und die neue Plattform DFxtra erweitert das Thema auf hochqualitative, aber trotzdem harte und intensive Art. In verschiedensten Disziplinen kann man mit einem Login schwarze riesige Schwänze beim Eindringen 'interracial' betrachten! Und wer tiefer eindringen mag, findet auch noch ein Start-Angebot mit besonders vielen Inhalten im Dogfart-Netzwerk!



Was DF-extra noch mehr macht als andere ist die umfangreiche Sammlung hochwertiger Pornos in einer modernen Plattform, die im Browser am Computer genauso wie am Handy bestens konsumiert werden kann. Beste Qualität, tolle Darsteller und eine ansprechende Umsetzung verleiten dazu, sich einen Porno nach dem anderen rein zu ziehen und die standfesten dunkelhäutigen Pornodarsteller beim Sex (vor Cuckold oder einfach so) zu beobachten. Mit Muskeln und großen Schwänzen ausgestattet erleben diese Männer tollen Sex mit schönen zarten Frauen, bei dem man nicht wegsehen kann.

