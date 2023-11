Dominanz 08.11.2023



Ein Mann durch zwei Frauen vollkommen dominiert

Es startet als Wettkampf und sollte eigentlich eine leichte Sache für den starken Mann sein. Doch als die Frau ihre Freundin dazu holt, hat er keinen Meter mehr.





Während eine Frau sich auf ihn setzt und ihn bewegungsunfähig macht, greift sich die andere schnell seine Hose und geht gleich an seinen Schwanz und die Eier. Vollkommen wehrlos ist er ihr ausgeliefert und muss hinnehmen, dass sie ihn erbarmungslos abzumelken beginnt. Innerhalb weniger Minuten hat er aufgegeben und spritzt seine volle Ladung ab.







Genauso erniedrigend aber mit einem viel sanfteren Blowjob in der Zwangslage dominieren diese Mädchen den Mann. Auch hier kommt er gegen zwei im Sexkampf nicht an und die beiden kontrollieren seinen Orgasmus ohne mögliche Gegenwehr.

#Frau #Mann #Dominanz #Kampf #Wrestling #Sexfight #Orgasmus







