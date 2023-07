Sex & Online 20.07.2023

Top-Pornostars in Social Media

Die Pornodarstellerinnen mit den meisten Followern, Freunden und Likes in den Plattformen, die eigentlich gar nicht für Porno bekannt sind: Instagram, Facebook und Co.

Die Pornostars sind auch begehrt, wo es gar nicht vorrangig um Sex geht, auch wenn ihre perfekten Körper natürlich auch dort nur so von prickelnder Erotik zeugen. In Instagram und anderen Plattformen zeigen sie sich aber verhüllter als gewohnt, ohne langweilig zu werden. Doch welche Pornostars sind es, die im Ranking von Social Media immer wieder ganz oben genannt werden? Unsere Top-Pornostars in Social Networks sind:



Angela White

Lana Rhoades

Sunny Leone

Adriana Chechik

Abella Danger

Mia Malkova

Alexis Texas

Mia Khalifa

Sophie Dee

Dani Daniels

Shaiden Rogue

Kendra Lust



Spannend dabei ist, dass insbesondere die MILFs und älteren Semester des Porno sich den klassischen Social Networks anvertrauen, die jüngeren stärker in Onlyfans und ähnlichen Plattformen aktiv sind. Nur bei Twitter scheinen mehr aus allen Bereichen aktiv zu sein, weil dort Nacktheit und Sex nicht zum Problem wird.

