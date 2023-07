Sexy Life 30.07.2023

Trans: Was bedeutet FTM oder MTF?

Transsexuelle Menschen, also Transfrauen oder Transmänner, werden manchmal als FTM oder MTF bezeichnet. Was bedeutet diese Abkürzung?

Trans-Menschen sind biologisch Mann oder Frau aber ihrer eigentlichen Identität nach das andere Geschlecht. Eine Transfrau war also biologisch als Mann angelegt, in dem eine Frau 'wohnte'. Als Transfrau gibt sie sich mit ihrer Frauen-Identität zu sehen oder nimmt das Geschlcht durch Umwandlung vielleicht sogar biologisch so weit es geht an.



Umgekehrt gibt es Transmänner, die asl Frauen geboren aber zum Mann identifiziert werden. Auch hier gibt es von 'crossdressed' Anpassung per Erscheinung und Gewand bis hin zu operativen Anpassungen viele Varianten.



MTF und FTM ist nun eine Abkürzung aus dem Englischen, die den Weg einer Trans-Person genauer bezeignet. 'Male to Female' bedeutet also Mann zu Frau, FTM bezeichnet den Weg von Frau zu Mann (Bedeutung: 'Female to Male'). Im Transgender-Bereich spricht man insbesondere dann in diesen Abkürzungen, wenn bereits eine operative Angleichung erfolgt ist - wie weit diese auch immer bereits vollständig ist.

