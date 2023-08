Tipp 28.08.2023

Sex mit Tieren - in Österreich erlaubt? Sodomie durch Zoophile? Der Fetisch vom Sex mit Tieren soll weit verbreitet sein und genauso heftig umstritten. Doch wie sieht es rechtlich aus beim Sex mit Tieren? Es gibt viele Begriffe dafür und viele Varianten, die sie beschreiben. Bestiality, Sodomie, Tiersex, Zoosex, Farmsex... - Menschen, die Sex mit Tieren haben, sind durch eine Vielzahl an Begriffen gekennzeichnet. Und der Sex soll abseits aller rechtlichen Regelungen gar nicht so selten sein, wie angenommen. Und das in beide Richtungen, ob die Frau von Hund oder Pferd geleckt oder gefickt wird oder umgekehrt der Mann ein weibliches TIer penetriert, Sodomie umfasst all diese Praktiken. Frühere Studien gehen von einer überwältigenden Mehrheit der Zoophilen aus, wobei am Land (aufgrund der Verfügbarkeit) noch deutlich mehr Fetischisten dieser Art unterwegs seien - und Männer eher als Frauen, wobei sich das zuletzt etwas verschoben habe.



Doch nun dazu, ob das überhaupt erlaubt ist: Das Gesetz liefert einige Anknüpfungspunkte an dieses Thema über den Tierschutz, die Gesetze rund um die Pornografie und mehr. Früher (vor den 70ern) war Sodomie verboten, danach wurde der Sex liberalisiert (und damit auch diese Verbote rund um Tiere entsorgt).



In Deutschland kam es dann zum erneuten Schutz von Tieren, indem Tierquälerei verboten wurde. Bei uns in Österreich blieb die gesetzliche Regelung lange aus und wurde erst in den 2000er-Jahren wieder angegangen. Während der deutsche Tierschutz auf das Quälen von Tieren abzielt, wurde in Österreich der Sex gleich als Qual ins Gesetz geschrieben und damit grundsätzlich verboten. Während man in Deutschland also Schmerz und Qual als Basis für das Verbot genommen hat, ist das Gesetz in Österreich strenger und verbietet das gesamte Thema pauschal.



Gesundheit und Schwangerschaft bei Sex mit Tieren Normalerweise gibt es keine Möglichkeit der Schwangerschaft bei Sex mit Tieren. Allerdings lassen sich Krankheiten nicht ausschließen, Zoonosen genauso wie Krankheiten, die Tier und Mensch gleichermaßen befallen können. Das sind bei Hunden und Katzen zum Beispiel Chlamydien, die auch für Frauen zum Problem werden können. Klassische Geschlechtskrankheiten dürften sich von Tieren nicht auf den Menschen übertragen, aber vom Menschen über das Tier zurück auf den Menschen: Wenn zwei Menschen mit dem gleichen Tier Sex haben, dann ist eine Ansteckung genauso möglich wie zwischen den beiden Menschen direkt.



Eine ganz andere Art der Gesundheitsrisiken ist jene der Verletzungen beim Akt selbst: Tiere sind nicht zimperlicht und gewohnt, mit ihresgleichen Sex zu haben - und der kann brutaler sein, als es Menschen aushalten. Und auch das romantische Sehnen nach einem Penis von einem Pferd ist bei realer Ausübung ein Akt, der auch mal tödlich ausgeht. Doch selbst kleinere Tiere sind im Zuge des Gefechts schon einmal überschwänglich aktiv, was ein simpler Hundebiss in entsprechende Regionen schon zum veritablen Risiko erwachsen läßt.



Pornografie, die den (echten) Sex mit Tieren zeigt, ist in Österreich ebenfalls verboten. Das Thema Recht und Porno haben wir aber bereits mehrfach analysiert, unterhalb sind entsprechende Links zu finden.



Gibt es legalen Tier-Sex?



Natürlich gibt es auch im verbotenen Bereich in Österreich immer noch Möglichkeiten, eine Vorliebe für Tiere auszuleben. So gibt es den Furry-Fetisch, wo sich Menschen als Tiere verkleiden und im Rollenspiel agieren. Und es gibt auch in diesem Bereich Sextourismus - früher nach Schweden, wo man lange Zeit liberal blieb, heute eher nach Serbien, wo es Tierbordelle gibt. Ein Ausweg zur Auslebung des Triebs ist auch der Einsatz von Pornografie, die offensichtlich nicht authentisch darstellt: Wenn ein Porno oder Comics offensichtlich nicht echt ist, dann ist die Darstellung nicht verboten.



Unser Fazit zur Ausgangslage, ob der Sex mit Tieren in Österreich erlaubt ist, ist aber eindeutig: Nein, das ist nicht erlaubt. Das Gesetz ist hier genauso eindeutig wie die Rechtssprechung auf Basis dieser Regeln. Und ist auch die Dunkelziffer wohl extrem hoch, die rechtliche Frage ist nicht anders zu beantworten: Sex mit Tieren ist in Österreich verboten. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Recht #Gesetz #Sex #Tiere #Sodomie





