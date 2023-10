Sex & Online 03.10.2023

Kann man beim Deep Throat atmen?

Der harte Kehlenfick ist eine besonders dominante Form, eine Frau zu benutzen. Die Überwindung des Würgreflexes gehört genauso dazu wie die Atemkontrolle - doch wie ist es damit eigentlich?

Der Deep Throat, also das Einführen des Penis tief in den Hals der Frau, ist eine extreme Form der oralen Betätigung im Mund der Partnerin. Der Schwanz wird dabei in den Rachen geführt, über einen engen Punkt hinaus tiefer gedrückt und dann in die Speiseröhre hinein. Die Luftröhre wird beim Deep Throat eigentlich nicht penetriert, das Atmen soll trotzdem nicht möglich sein, berichten immer wieder praktizierende Personen.



Und das ist manchmal wirklich der Fall, wenn der Penis lang und vor allem dick genug ist. Dann nämlich quetscht er auch am Kehlkopf entlang so in den Hals, dass auch die Luftröhre abgeschlossen wird. Am ehesten noch dann, wenn der Mann gerade hinein drückt, als erstes wird beim Rausziehen das Atmen über die Nase wirder möglich. Und so hat die Frau zwischen Stößen die Möglichkeit, etwas Luft anzuziehen, wenn ihr Würgreflex das nicht gerade verhindert.



Das Spiel mit dem Atem ist eine zusätzliche Form des Dominierens und für viel Frauen zusätzlich zum 'Benutzt werden' auf eine besondere Art ein zusätzlicher Reiz. Ihren Körper komplett kontrolliert zu bekommen ist hier eine Form des Spiels im BDSM-Umfeld. Wenn es wirklich problematisch mit der Atmung wird, hilft es mitunter, die Position zu ändern. Am Rücken liegend und mit ausreichend nach hinten gedrücktem Kopf ist es für die Frau leichter, noch Luft zu bekommen, dann wird nämlich die Luftröhre eher offen gelassen.



Wie auch immer, Deepthroats muss eine Frau ohnehin üben, denn das Eindringen des Penis bringt ohne viel Übung immer einen Würgreflex, den es zu bändigen gilt. Der wiederum ist zwar für den Mann reizvoll, weil sich der Hals enger zuzieht, kann aber für die Frau unangenehm werden. Ausserdem tendieren Frauen zum Abspritzen beim Würgen, weil der Körper die Muskel ansteuert. Mit etwas Übung kann die Frau die Reflexe kontrollieren und den Deepthroat mehr genießen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Deepthroat #oral #Blowjob #Atmung #Atemkontrolle #BDSM #Dominanz







Auch interessant!

Was ist Deepthroat und wo ist der Unterschied zu Gagging?

Zwei Dinge, die eng miteinander verwandt sind und trotzdem Unterschiede haben, die man kennen sollte, ist...



Teens lernen Deepthroat und Facefucking

Bei Hoby Buchanon gibt es nur extrem harten Sex. Wenn sich junge Frauen hier weiterbilden wollen, ist er ...



Sperma, Deepthroats und Cumswaps

Spermaküsse nach dem Deepthroat, der Austausch aller Körperflüssigkeiten und geile Dreier ohne Tabu!...



Deep Throat gefesselt

Keine Bewegungsfreiheit und keine Luft: Das Mädchen bekommt Fesseln an und den Schwanz tief in den Hals....



Gagging oder Irrumatio beim Deep Throat

In der Vagina verspürt der Schwanz den höchsten Druck direkt am Eingang. Wer mehr davon erleben will, nim...



Deepthroat und Headlock

Der Blowjob als Tabuthema ist schon lange keines mehr. Spätestens mit Lovelace und dem Film Deepthroat is...



Urinieren beim Deep Throat

Wenn Frauen den Penis tief in den Mund stecken, dann gibt das nicht nur einen Würgereflex, sondern oft au...



Deep Throat Sex erlernen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie ein richtiger Deep Throat funktioniert? Schwertschlucker kennen ...