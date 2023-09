Aktuell 07.09.2023

Was ist Deepthroat und wo ist der Unterschied zu Gagging?

Zwei Dinge, die eng miteinander verwandt sind und trotzdem Unterschiede haben, die man kennen sollte, ist ein Gag und ein Deepthroat. Hier ist die Bedeutung und Definition der beiden Sex-Spielarten.

Es geht bei Deepthroat und Gagging jedenfalls um Oralsex, bei dem der Penis wie beim Blowjob mit dem Mund vom Partner verwöhnt wird. In der Praxis mehr als das: Der Penis nutzt den Mund des Partners, um sich zu verwöhnen, denn das gilt bei beiden Spielarten: Es geht tief hinein und für den aufnehmenden Part eher hart zu. Beispiele und genaue Stellungen sind unterhalb verlinkt, die haben wir uns bereits angesehen. Hier geht es um den Feinschliff der Begriffe und deren Abgrenzung der Bedeutung.



Deepthroat bedeutet dabei einmal nur, dass der Penis tief in den Hals gestoßen wird, die Frau leckt und lutscht nicht nur an der Eichel herum sondern der Schwanz kommt bis zum Anschlag in den Hals. Was wir Menschen hier zum Schutz von irrtümlichen Verschlucken bzw. Einatmen haben ist ein Würgreflex, der hier allerdings störend wirken kann - für den Partner zumindest, der am Schwanz würgt. Der Schwanz selbst kann sich durch die Kontraktionen der Muskeln über noch mehr Stimulanz freuen, während einer würgt ist der andere um so mehr befriedigt. Alleine schon das Geräuch des Würgens macht einigen Männern den Reiz noch größer.



Das Würgen (gagging) ist auch Namensgeber für die härtere Form des Deepthroat, hier wird beim Throatfuck/Facefuck auch aktiv dafür gesorgt, dass der Partner würgen muss (manchmal auch 'vomitting', also das Erbrechen, inklusive - zumindest das Speichel-Spucken ist üblich). Während der Deepthroat nur das Ficken in den Hals möchte, wird beim Gagging also eher noch brutaler und aktiver gefickt und keine Rücksicht auf den Würgreflex genommen. Bzw. wird er intensiver, wird diese Bearbeitung noch forciert. Es wird noch weniger Rücksicht auf den aufnehmenden Part genommen, der Körper noch mehr benutzt und das Ergebnis dominanter und erniedrigender. Der ganze Akt ist dabei aber auch intensiver und näher, weshalb viele genau darauf stehen.



Üben für den Deepthroat Viele Frauen trainieren sich die Fähigkeit, Deepthroats geben zu können, an: Durch aktives und wiederholtes Schaffen von Situationen mit Würgreflex (etwa durch massieren des Zäpchens mit der Zahnbürste) wird man kontrollierter und kann sich besser zurückhalten. Ausserdem ist Atemtechnik wichtig, denn während der große Penis den Hals füllt, ist das Atmen kaum möglich - die Zeit, in der die Wege frei sind, sollten also gut genutzt werden.



Beim Deepthroat kann die Frau auch oben und in der bestimmenden Position sein, beim Gagging hat der Mann die Kontrolle, während er ihren Hals bzw. in ihre tiefe Kehle fickt und dabei das Würgen absichtlich provoziert. Auch das ist ein detinitiver Unterschied der Begriffe, Deepthroat kann (muss aber nicht) bedeuten, dass die Frau Kontrolle behält und steuern kann.



Auch ein Unterschied ist die Tiefe des Blowjob bzw. Eindringens. Beim Deepthroat ist diese besonders wichtig, weil erst beim Überbrücken der engsten Stelle die wahren Reize wirken (durch die Biegung und die Enge am Schaft), beim Gagging aber gerade das Würgen der Frau, das schon viel vorher entsteht, gewünscht wird. Auch beim Deepthroat würgt sie, aber gerade das härtere Ficken beim Würgen ist einfacher zu machen, wenn man eben nicht zu tief drinnen ist und den Widerstand an der engen Stelle im Weg hat.



Beim Deepthroat gehen die Arten auch durchaus weit auseinander: Die Frau kann den Penis beim Blowjob tiefer aufnehmen, der Mann kann den Kopf bereits führen (aber der Frau die Kontrolle lassen) oder er kann sie wirklich 'zwingen' (forced deepthroat), also ihr den Schwanz aktiv rein schieben, auch wenn ihre natürliche Abwehrreaktion bereits einsetzt. Wirklich 'harmlos' muss ein 'normaler' Deepthroat ohne Gagging-Absicht also auch nicht sein. Insbesondere geht er automatisch mit Würgen am Zäpchen und dem Abschneiden der Luftzufuhr (Erstickungs-Reflex) einher.



Gagging kann man übrigens auch ohne Deepthroat 'spielen': Die Hand in den Mund stecken um den Würgreflex zu starten, ist auch aus dem Porno bekannt. Braucht ein dominanter Mann etwa Gleitmittel ist der Griff in den Mund, damit die Frau beginnt, Spucke zu würgen, durchaus geläufig.



Die Bedeutung des Gagging und Deepthroat ist also nahe beieinander, die Definition aber doch ein wenig anders. Insbesondere eben die Wirkung und das Ziel sind anders: Wo einerseits die Lust des Mannes im Mittelpunkt steht ist es auf der anderen Seite eben auch die Unterwerfung und harte Benutzung der Frau.



Wichtig bei dieser Spielart ist in jedem Fall der Konsens und auch das Achten auf den Partner. Mit Penis im Hals läßt es sich nicht nur schwer atmen, sondern auch sprechen: Ein Wort zur Sicherheit ist hier nicht das, was zielführend zur Kommunikation gebraucht werden könnte.

